Спектакль Отелло

Отелло
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина 12+
Продолжительность 150 минут
Возраст 12+

Премьера спектакля «Отелло»: трагедия любви и ревности в новом прочтении

«Отелло» — новая постановка по знаменитой трагедии Уильяма Шекспира, написанной в 1604 году. Сюжет повествует о мавре Отелло, блестящем полководце, который, охваченный разрушительной ревностью, убивает свою жену Дездемону, поверив в ее неверность.

В театре Тинчурина пьеса получает неожиданное прочтение и превращается в спектакль о любви и верности. Несмотря на трагический финал, многообразие сцен наполнено иронией, гротеском и тонкими играми смыслов. Это не просто реконструкция классического произведения, а современный взгляд на величественную историю любви, ревности и предательства, отражающий реалии сегодняшнего дня, полный абсурда и противоречий.

Особую выразительность спектаклю придают музыкальные, танцевальные и пластические сцены, которые становятся важной частью повествования. Через движение, ритм и сценическую энергетику герои раскрывают свои эмоции так же ярко, как и в словах, создавая многослойное и эмоционально насыщенное театральное зрелище.

Спектакль ведет Резеда Фазлиева, а перевод текста выполнен Габдуллой Шамуковым.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление. Премьера - 26 мая 2026 года. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский.

27 мая среда
17:00
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽
9 июня вторник
18:30
Театр драмы и комедии им. Карима Тинчурина Казань, Татарстан, 1
от 500 ₽

