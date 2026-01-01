Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отелло
Киноафиша Отелло

Спектакль Отелло

16+
Продолжительность 120 минут
Возраст 16+

О спектакле

Джазовая интерпретация шекспировской трагедии в Театральном центре «Энергия»

В Театральном центре «Энергия» зрители смогут увидеть уникальную трактовку знаменитой трагедии Уильяма Шекспира, представленную в джазовом стиле. Спектакль поставлен студентами 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» под руководством опытного режиссера Оксаны Моргун.

Эта постановка однозначно привлечет внимание как любителей классики, так и почитателей экспериментальных театральных форм. Сочетание традиционных шекспировских тем с современным звучанием джаза обещает создать необычную атмосферу и открыть новые грани знакомого произведения.

В исполнении студентов Новосибирского государственного театрального института можно ожидать высококлассную актерскую игру и оригинальные сценические решения, что делает этот спектакль обязательным к посещению.

Купить билет на спектакль Отелло

Помощь с билетами
В других городах
Март
9 марта понедельник
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽
23 марта понедельник
18:30
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
от 600 ₽

В ближайшие дни

Дикарь
12+
Комедия Премьера
Дикарь
20 марта в 19:00 Мой театр
от 800 ₽
У каждого свои недостатки
12+
Комедия
У каждого свои недостатки
19 марта в 19:00 Дом ученых
от 2000 ₽
Е-ее-ее!
16+
Премьера Драма
Е-ее-ее!
14 марта в 18:00 Старый дом
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше