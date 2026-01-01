Спектакль Отелло

Джазовая интерпретация шекспировской трагедии в Театральном центре «Энергия»

В Театральном центре «Энергия» зрители смогут увидеть уникальную трактовку знаменитой трагедии Уильяма Шекспира, представленную в джазовом стиле. Спектакль поставлен студентами 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» под руководством опытного режиссера Оксаны Моргун.

Эта постановка однозначно привлечет внимание как любителей классики, так и почитателей экспериментальных театральных форм. Сочетание традиционных шекспировских тем с современным звучанием джаза обещает создать необычную атмосферу и открыть новые грани знакомого произведения.

В исполнении студентов Новосибирского государственного театрального института можно ожидать высококлассную актерскую игру и оригинальные сценические решения, что делает этот спектакль обязательным к посещению.