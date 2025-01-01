Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Отелло
Билеты от 5000₽
Киноафиша Отелло

Спектакль Отелло

Постановка
Театр на Бронной 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Классическая трагедия Уильяма Шекспира обретает новую жизнь в постановке Арсения Мещерякова

В центре сюжета — история страсти, ревности и предательства, которая остаётся актуальной во все времена.

Современные интерпретации классики

Спектакль «Отелло» наполнен неоновыми вспышками света, что создает уникальную атмосферу. Кукольная пластика актеров и напряжённый ритм действия позволяют зрителю погрузиться в мир любовных страстей и человеческих слабостей.

Яркий и стильный спектакль

Это яркое и стильное высказывание на вечную тему, где классика встречается с современным театральным языком. Зрители смогут увидеть знакомую историю в неожиданном формате, что сделает просмотр поистине незабываемым.

О переводе

Перевод произведения осуществлён О.П. Сорокой и в редакции А.В. Мещерякова, что добавляет дополнительный пласт интерпретации классического текста.

Не упустите возможность увидеть «Отелло» в новой яркой интерпретации!

Купить билет на спектакль Отелло

Помощь с билетами
Сентябрь
30 сентября вторник
19:00
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
от 5000 ₽

В ближайшие дни

Mystic Show
6+
Детский Цирк
Mystic Show
3 ноября в 18:00 Центральный дом актера
от 1500 ₽
Граф Орлов
12+
Мюзикл
Граф Орлов
21 октября в 19:00 Московский театр оперетты
от 1000 ₽
Любовь и голуби
16+
Комедия
Любовь и голуби
31 декабря в 19:00 Высоцкий
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше