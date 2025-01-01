Классическая трагедия Уильяма Шекспира обретает новую жизнь в постановке Арсения Мещерякова

В центре сюжета — история страсти, ревности и предательства, которая остаётся актуальной во все времена.

Современные интерпретации классики

Спектакль «Отелло» наполнен неоновыми вспышками света, что создает уникальную атмосферу. Кукольная пластика актеров и напряжённый ритм действия позволяют зрителю погрузиться в мир любовных страстей и человеческих слабостей.

Яркий и стильный спектакль

Это яркое и стильное высказывание на вечную тему, где классика встречается с современным театральным языком. Зрители смогут увидеть знакомую историю в неожиданном формате, что сделает просмотр поистине незабываемым.

О переводе

Перевод произведения осуществлён О.П. Сорокой и в редакции А.В. Мещерякова, что добавляет дополнительный пласт интерпретации классического текста.

Не упустите возможность увидеть «Отелло» в новой яркой интерпретации!