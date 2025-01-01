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Киноафиша Отель «Филадельфия», или Счастье ходит по пятам

Спектакль Отель «Филадельфия», или Счастье ходит по пятам

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Отель «Филадельфия», или Счастье ходит по пятам. Комедия в Краснодаре с блистательным актерским составом

«Отель Филадельфия» — это захватывающая романтическая комедия, где изысканный юмор переплетается с неожиданными поворотами сюжета. Здесь обескураживающая искренность и женская мудрость создают уникальную атмосферу, способную увлечь любого зрителя.

Сюжет

В центре истории — обаятельный женатый бизнесмен, который начинает встречаться со своей новой пассией в «Отеле Филадельфия». На первый взгляд, его легенда об отсутствии на работе и дома кажется безупречной. Однако судьба готовит свои сюрпризы, и в один момент все герои оказываются в одном месте.

Неожиданные повороты

События, разворачивающиеся в отеле, полны неожиданных подмен и виртуозных обманов. Эти элементы комедии ведут героев к настоящей любви, погружая их в водоворот смешных и трогательных моментов. Каждый актёр в этом спектакле дарит зрителям яркие эмоции, что делает его поистине незабываемым.

Почему стоит посмотреть?

Спектакль выделяется своей динамичностью и талантом исполнителей. Он наполняет зал смехом и радостью, оставляя зрителей с ощущением тепла и надежды. Если вы ищете легкую и увлекательную историю о любви, «Отель Филадельфия» — ваш идеальный выбор!

В ролях
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Иван Стебунов
Иван Стебунов
Глафира Тарханова
Глафира Тарханова
Максим Стоянов
Максим Стоянов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 15 октября
Краснодарский ДК железнодорожников Краснодар, Привокзальная пл., 2
19:00

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