Тайны «Отеля двух миров» в Новом экспериментальном театре

В Новом экспериментальном театре зрителей ожидает захватывающий спектакль «Отель двух миров», созданный под руководством талантливого режиссера. Многие вопросы остаются без ответов, что делает его особенно увлекательным.

Сюжет

Молодой француз и мизантроп Жюльен Порталь решает отпраздновать жизнь, напившись. Но его праздник заканчивается трагически — он врезается в дерево и оказывается в коме. Его душа попадает в загадочный «Отель двух миров», где ни один из постояльцев не знает, как сюда попал, и когда покинет это странное место.

Загадки и чудеса

В этом уникальном пространстве возможно всё, даже самые невероятные чудеса. Постояльцы отеля становятся частью метафизического ожидания, нагнетаемого безмолвным героем — лифтом. Этот лифт соединяет небытие и реальность, комедию и трагедию, жизнь и смерть.

Что ждать от спектакля?

Спектакль обещает погружение в глубокие размышления о жизни и смерти, о смысле существования. Зрителей ждет не только захватывающий сюжет, но и высокое искусство актерской игры. Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта!