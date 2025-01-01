Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отель двух миров
Киноафиша Отель двух миров

Спектакль Отель двух миров

Постановка
Новый экспериментальный театр 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Тайны «Отеля двух миров» в Новом экспериментальном театре

В Новом экспериментальном театре зрителей ожидает захватывающий спектакль «Отель двух миров», созданный под руководством талантливого режиссера. Многие вопросы остаются без ответов, что делает его особенно увлекательным.

Сюжет

Молодой француз и мизантроп Жюльен Порталь решает отпраздновать жизнь, напившись. Но его праздник заканчивается трагически — он врезается в дерево и оказывается в коме. Его душа попадает в загадочный «Отель двух миров», где ни один из постояльцев не знает, как сюда попал, и когда покинет это странное место.

Загадки и чудеса

В этом уникальном пространстве возможно всё, даже самые невероятные чудеса. Постояльцы отеля становятся частью метафизического ожидания, нагнетаемого безмолвным героем — лифтом. Этот лифт соединяет небытие и реальность, комедию и трагедию, жизнь и смерть.

Что ждать от спектакля?

Спектакль обещает погружение в глубокие размышления о жизни и смерти, о смысле существования. Зрителей ждет не только захватывающий сюжет, но и высокое искусство актерской игры. Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта!

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Виталий Мелешников
Олег Алексеев
Алла Забелина
Андрей Курицын
Анастасия Фролова

Купить билет на спектакль Отель двух миров

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
8 октября среда
19:00
Новый экспериментальный театр Волгоград, Мира, 5
от 250 ₽

В ближайшие дни

Котобум!
6+
Детский Цирк
Котобум!
12 октября в 15:00 Дом офицеров
от 1500 ₽
Оскар и Розовая дама
12+
Драма
Оскар и Розовая дама
25 октября в 13:00 Новый экспериментальный театр
от 1500 ₽
Портрет Дориана Грея
18+
Драма
Портрет Дориана Грея
17 октября в 19:00 Новый экспериментальный театр
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше