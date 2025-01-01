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Отель двух миров
Киноафиша Отель двух миров

Спектакль Отель двух миров

Постановка
Новый экспериментальный театр 18+
Продолжительность 2 часа 10 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Отель двух миров»: погружение в загадочное пространство на сцене волгоградского НЭТа

Приглашаем вас в мир метафизических размышлений и неожиданных открытий на спектакль «Отель двух миров». Это история о молодом французе Жюльене Портале, который, будучи мизантропом, попадает в серьезную аварию. Напившись, он садится за руль и на большой скорости врезается в дерево. Вместо того чтобы отправиться на небеса, он впадает в кому.

Необычный отель

Пока врачи борются за жизнь Жюльена, его душа блуждает по таинственному Отелю двух миров. Это место, заполненное эксцентричными персонажами, где каждый гость не знает, как и почему оказался здесь. Неизвестна и дата их отправления в мир иной. Каждый из постояльцев сталкивается с собственными страхами и надеждами, создавая атмосферу постоянного напряжения.

Лифт между мирами

Одним из центральных элементов спектакля является лифт, который символизирует связь между реальностью и небытие, жизнью и смертью, комедией и трагедией. Этот безмолвный герой усиливает метафизическое ожидание, заставляя зрителей задуматься о смысле существования и выборе, который мы делаем каждый день.

Интересные факты

Спектакль основан на пьесе известного драматурга, чья работа затрагивает глубинные вопросы человеческой природы. «Отель двух миров» уже успел завоевать признание на театральных фестивалях, привлекая внимание зрителей своей оригинальной концепцией и глубокими темами.

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль и погрузиться в мир, где возможно все, даже самые невероятные чудеса.

Режиссер
Отар Джангишерашвили
В ролях
Виталий Мелешников
Олег Алексеев
Алла Забелина
Андрей Курицын
Анастасия Фролова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 8 октября
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