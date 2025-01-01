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Отель 4 звезды
Киноафиша Отель 4 звезды

Спектакль Отель 4 звезды

18+
Режиссер Ирина Павлова
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль "Отель 4 Звезды" - Путешествие в мир легенд

Приглашаем вас на уникальное иммерсивное представление "Отель 4 Звезды", которое пройдет в старейшей гостинице города. Это здание является культурным достоянием и памятником архитектуры 1920-х годов XX века. Постановка от модного театра «TURDUS» обещает перенести зрителей в мир, где оживают истории женщин, изменивших ход истории.

О спектакле

В загадочном отеле, сохранившем следы роскоши и пафоса ушедших времён, просыпаются четыре «Звезды». Это знаменитые на весь мир женщины, чьи имена и таблоидные истории возбуждали страсти и мечты о шикарной жизни. Наши зрители смогут увидеть этих «Звёзд» вблизи, в интимной обстановке люксовых номеров и обеденных залов. В финале спектакля вас ждет аукцион и раздача посмертной славы.

Что вас ждет

Действие начинается у стойки рецепции, где вас встретит таинственный Администратор. Молчаливая монашка и разговорчивый портье проведут гостей в номера, где размещались Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Коко Шанель и Маргарет Тэтчер. Как и почему все эти великие женщины оказались здесь? Будьте готовы разгадать эту тайну!

Участники

  • Маргарет Тэтчер - Марина Савинова (Заслуженная артистка РФ)
  • Коко Шанель - Кристина Русанова
  • Мэрилин Монро - Анастасия Нохова / Анна Воробьева
  • Марлен Дитрих - Татьяна Усова / Татьяна Панаиоти
  • Администратор - Виталий Краев
  • Портье - Виталий Корбесашвили
  • Монашка - Яна Шайдетская

Полезная информация

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет. Режиссер и сценарист - Ирина Павлова, художник по костюмам - Анна Слепых. Мы рекомендуем надевать удобную обувь, так как вам предстоит прогулка по исторической лестнице между номерами отеля и обеденными залами. Не забудьте насладиться welcome drink!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 28 июля
Екатеринбург-Центральный Екатеринбург, Малышева, 74
19:00 от 2700 ₽ 21:00 от 2200 ₽

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