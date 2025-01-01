Спектакль "Отель 4 Звезды" - Путешествие в мир легенд

Приглашаем вас на уникальное иммерсивное представление "Отель 4 Звезды", которое пройдет в старейшей гостинице города. Это здание является культурным достоянием и памятником архитектуры 1920-х годов XX века. Постановка от модного театра «TURDUS» обещает перенести зрителей в мир, где оживают истории женщин, изменивших ход истории.

О спектакле

В загадочном отеле, сохранившем следы роскоши и пафоса ушедших времён, просыпаются четыре «Звезды». Это знаменитые на весь мир женщины, чьи имена и таблоидные истории возбуждали страсти и мечты о шикарной жизни. Наши зрители смогут увидеть этих «Звёзд» вблизи, в интимной обстановке люксовых номеров и обеденных залов. В финале спектакля вас ждет аукцион и раздача посмертной славы.

Что вас ждет

Действие начинается у стойки рецепции, где вас встретит таинственный Администратор. Молчаливая монашка и разговорчивый портье проведут гостей в номера, где размещались Мэрилин Монро, Марлен Дитрих, Коко Шанель и Маргарет Тэтчер. Как и почему все эти великие женщины оказались здесь? Будьте готовы разгадать эту тайну!

Участники

Маргарет Тэтчер - Марина Савинова (Заслуженная артистка РФ)

- Марина Савинова (Заслуженная артистка РФ) Коко Шанель - Кристина Русанова

- Кристина Русанова Мэрилин Монро - Анастасия Нохова / Анна Воробьева

- Анастасия Нохова / Анна Воробьева Марлен Дитрих - Татьяна Усова / Татьяна Панаиоти

- Татьяна Усова / Татьяна Панаиоти Администратор - Виталий Краев

- Виталий Краев Портье - Виталий Корбесашвили

- Виталий Корбесашвили Монашка - Яна Шайдетская

Полезная информация

Спектакль предназначен для зрителей старше 18 лет. Режиссер и сценарист - Ирина Павлова, художник по костюмам - Анна Слепых. Мы рекомендуем надевать удобную обувь, так как вам предстоит прогулка по исторической лестнице между номерами отеля и обеденными залами. Не забудьте насладиться welcome drink!