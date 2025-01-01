Меню
Отец
Киноафиша Отец

Спектакль Отец

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 16+
Продолжительность 87 минут
Возраст 16+

О спектакле

Психологическая драма Августа Стриндберга в Театре Суббота

«В основе нашей жизни – соперничество». Эти слова становятся центральной темой психологической драмы Августа Стриндберга «Отец». Мастера реалистической литературы, шведский писатель знал, как ярко и правдиво отразить сложные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Его произведения продолжают оставаться актуальными на театральных сценах по всему миру более века.

В «Отце» Стриндберг изображает жестокую психологическую борьбу, в которой жена стремится лишить мужа не только покоя, но и веры в его родительские права. Она мастерски использует психологические уловки, чтобы заставить его усомниться в своих отношениях с дочкой. Однако герой, ученый с европейским именем, не собирается сдаваться без боя, борясь за свою правду и честь.

Разоблачение буржуазного общества

На сцене ярко проявляются противоречия: любовь и ненависть, нежность и злоба, страх и жажда власти. Стриндберг с беспощадной точностью вскрывает язвы благопристойного общества, показывая, что на самом деле происходит в головах и домах тех, кто стремится поддерживать общественные нормы. Его драма – это не просто конфликт внутри одной семьи, а глубокое изучение человеческой природы.

Артисты на сцене

В роли отца выступает актер Андрей Гульнев. Главные женские роли исполняют талантливые Софья Андреева и Ксения Асмоловская. Их игра обещает передать всю динамику и напряженность трагической истории, раскрывая внутренние переживания персонажей.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю на сцене, где каждое слово и действие наполнены смыслом и глубокими психологическими подтекстами.

Купить билет на спектакль Отец

Январь
29 января четверг
19:00
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» Санкт-Петербург, Звенигородская, 30
от 1500 ₽

Фотографии

