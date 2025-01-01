Меню
Киноафиша Отец

Спектакль Отец

Постановка
Омский театр драмы 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Трагикомедия Августа Стриндберга в Омской драме

Приглашаем вас на спектакль «Отец», трагикомедию в двух действиях, написанную выдающимся шведским драматургом Августом Стриндбергом. Это произведение, созданное в 1907 году, продолжает волновать зрителей своей глубиной и актуальностью. Стриндберг мастерски исследует сложные взаимоотношения между родителями и детьми, а также социальные и психологические аспекты, которые волнуют людей по сей день.

Сюжет и персонажи

В центре сюжета — конфликт между отцом, представителем патриархального порядка, и его женой, которая стремится отстоять право на воспитание дочери. Спектакль затрагивает темы власти, контроля и внутренней борьбы, создавая напряженную атмосферу, которая не оставит зрителей равнодушными.

Интересные факты

  • «Отец» считается одной из самых известных работ Стриндберга и входит в его трилогию «Драматические женские роли».
  • Пьеса была написана в период, когда Стриндберг активно искал новые формы выражения и экспериментировал со стилем и структурой.
  • Спектакль поднимает вопросы феминизма и гендерных ролей, что делает его актуальным и в наши дни.

Не пропустите!

«Отец» — это не просто спектакль, это возможность погрузиться в сложный мир человеческих эмоций и социальных конфликтов. Приходите и станьте свидетелем этой захватывающей трагикомедии, которая заставит вас задуматься о вечных истинах.

