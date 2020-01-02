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Отец
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Спектакль Отец

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Отец» на сцене Омского драматического театра — драма о борьбе полов и внутренней уязвимости

Спектакль «Отец» по пьесе Августа Стриндберга предлагает зрителям погрузиться в сложный мир взаимоотношений между мужчиной и женщиной. В главной роли — Ротмистр, блестяще исполняемый Михаилом Окуневым, одним из лучших артистов своего поколения и жемчужиной коллекции Омской драмы.

Персонаж, полный противоречий

Ротмистр — сильный мужчина с мягким, теплым обаянием и стальной волей. Его образ наполнен лиричностью, но и драматизмом. Однако даже его сила оказывается уязвимой с момента рождения, когда главная женщина в его жизни не ждала и не хотела его появления. Эта уязвимость делает его борьбу с Лаурой, его женой (в исполнении Анны Ходюн), особенно трагичной.

Стриндберговская борьба полов

Спектакль отражает вечную тему борьбы полов, представленную в мощной форме. Ротмистр и Лаура не равноправны: он — человек с выдающимся умом и благородством военного, а она — примитивная по сравнению с ним. Эта динамика создает напряжение, где каждый из персонажей пытается одержать верх над другим.

Вечные темы и эмоциональные конфликты

Чем сложнее устроен человек, тем больше он подвержен сомнениям и эмоциональным порывам. Ротмистр, несмотря на свою интеллектуальность, оказывается уязвимым перед грубой силой Лауры. Их борьба — это стихийная схватка двух сил, отражающая вечные конфликты полов, социальных статусов и мировоззрений.

Это не просто драма о любви и ненависти, но и глубокая психологическая работа, в которой раскрываются как высокие, так и низкие порывы человеческой души. Каждый зритель найдет в нем что-то свое, погружаясь в бездну человеческой природы.

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую постановку на сцене Омской драмы!

Режиссер
Павел Зобнин
В ролях
Михаил Окунев
Анна Ходюн
Кристина Лапшина
Ирина Бабаян
Валерия Прокоп

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 14 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

Фотографии

Отец Отец Отец Отец Отец Отец Отец Отец Отец

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