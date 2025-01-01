Спектакль Отдам, в хорошие руки

Комедия «Отдам, в хорошие руки» в Екатеринбурге

Приглашаем вас на спектакль в двух действиях «Отдам, в хорошие руки», созданный проектом домашнего театра Артёма Аксёнова. Эта комедия поднимает актуальную тему: как сохранить теплые и душевные отношения между мужем и женой.

О чем спектакль?

Сюжет revolves around a surprising twist: жена решает оставить объявление, в котором предлагает отдать мужа «в хорошие добрые руки». Как на это отреагирует её супруг? Найдутся ли желающие стать новым владельцем мужского сердца? Почему женщина решилась на такой шаг? Ответы на эти вопросы будут известны лишь в конце спектакля!

Герои и их характеры

В этой истории сталкиваются очень разные персонажи: робость и решительность, практичность и простодушие, обида и раскаяние, отчаяние и надежда. Каждый из героев вызывает положительные эмоции своими человеческими качествами, что делает зрителя сопереживающим каждому из них.

Стиль и атмосфера

Житейская история по своей напряженности и непредсказуемости сюжета близка к детективу. Интрига сохранится до самого конца, держа зрителей в напряжении и вовлекая в переживания героев.

Команда спектакля

Автором пьесы стал Антон Финк, а постановку осуществила режиссер и педагог Лариса Вавилова. Продюсером выступил Артём Аксёнов.

Исполнители ролей

Нина — Ольга Тюлейкина

Василий — Николай Гутов

Вероника — Полина Коновалова

Жанна — Наталья

Эдуард — Павел Лебедев

Не упустите шанс увидеть эту замечательную комедию и погрузиться в мир человеческих отношений и эмоций!