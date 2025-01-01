Драма самоидентификации: спектакль «Отцы/Дети» по И. С. Тургеневу в театре «Красный факел»

Каждый спектакль Марка Букина – это глубокое исследование человеческой природы. На этот раз режиссёр обратил свой взгляд к роману И. С. Тургенева «Отцы и дети», сосредоточившись на фигуре Евгения Базарова. Для многих первое знакомство с этим персонажем ограничивается школьной программой, где он представлен как нигилист, чуждый медленно угасающему дворянству. Однако Базаров, созданный более полутора веков назад, остается актуальным и сегодня. Возможно, такой человек есть и в нашем зрительном зале, что делает его исследование особенно интересным.

Русская деревня как «Мастерская»

Место действия спектакля – русская деревня, которая становится «Мастерской» для изучения героев Тургенева. Этот мир одновременно условен и конкретен: здесь бытовое и игровое начало переплетены. Все события романа происходят в контексте XXI века, где герои мыслят современными категориями и разговаривают на актуальном языке. Зрители услышат знакомые песни, которые звучали в детстве многих из них.

Базаров: сложный и многогранный герой

Кто такой Базаров сегодня? Его образ гораздо сложнее, чем типичный «лишний человек», как его часто называют на уроках литературы. Марк Букин, автор сценария и режиссёр спектакля, говорит: «Мне не хочется делать его однозначным. У Тургенева нет однозначных героев, и именно за это я его полюбил. Базаров для меня гораздо сложнее: в нём есть и нежность, и грубость, и ярость, и любовь. Мне нравятся люди «не как все», которые выбиваются из какой-то стройной модели». Базаров не революционер, а настоящий философ. Он не разрушает и не создает, а размышляет о реальности, пусть и в категоричной форме из-за своего возраста.

Отцы и дети на одной сцене

В названии спектакля отсутствует соединительный союз, и косую черту не следует воспринимать как противопоставление. При всех различиях в мировоззрении «отцы» и «дети» стремятся к одному и тому же. На сцену выходят артисты одного возраста, что позволяет зрителям воспринимать «отцов» и «детей» на равных. Здесь нет однозначно правых или неправых, но разрыв между ними кажется непреодолимым. Возможно ли примирение?