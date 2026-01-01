Спектакль «Отцы»: новые взгляды на отцовство в Электротеатре

Что такое отцовство? Существует ли отцовский инстинкт? Этот спектакль задает непростые вопросы и предлагает зрителям уникальный взгляд на мир современных отцов.

«Отцы» – это спектакль-событие, созданный в формате свидетельского театра на базе Театра драмы Кузбасса. В нем рассказывается о 15 историях, которые позволяют по-новому взглянуть на отцовство. На сцене не профессиональные актёры, а горожане: инженеры, спортсмены, предприниматели, юристы и строители, готовые поделиться своим опытом и эмоциями.

Спектакль лаборатории театра горожан

Проект является итогом лаборатории театра горожан. Участники были отобраны через опен-колл, заполнив анкеты из тридцати вопросов, предназначенных для пробуждения воспоминаний и чувств. После отбора горожане прошли тренинги по актёрскому мастерству, сценической речи и движению, а также работали с драматургами над своими монологами.

«Отцы» — это не только спектакль, но и пространство доверия, где происходит встреча с другими и, возможно, с самим собой. Здесь зрители смогут увидеть, как простые люди открывают свои сердца, делясь личными переживаниями и размышлениями.