Отцы и дети
Спектакль Отцы и дети

Постановка
Театр РОСТА 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новая интерпретация классики: «Отцы и дети» в театре РОСТА

Театр РОСТА в Царицыно представит спектакль по роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Это произведение, традиционно рассматриваемое как история конфликта поколений и идеологий, обретает новый смысл под руководством режиссера и автора инсценировки Ирины Керученко.

Философские размышления и неожиданные интерпретации

Ирина Керученко предлагает зрителям уникальный подход к известному тексту. Вместо акцента на противостояние старого и нового, она исследует более глубокие слои истории. Спектакль рассматривает разрушение, которое начинается, когда человек отказывается от своей природы. Это неожиданный поворот, который может открыть новые горизонты в восприятии классики.

Для кого этот спектакль?

Если вы ищете глубокие философские размышления и интересные интерпретации известных произведений, данный спектакль станет отличным выбором. Он призван вызвать размышления о сложных вопросах идентичности и человеческой натуры, что делает его актуальным в наше время.

Не упустите возможность увидеть эту свежую интерпретацию классики театрального искусства!

Март
Апрель
13 марта пятница
18:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽
19 апреля воскресенье
17:00
Театр РОСТА Москва, Прохладная, 28
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Пигмалион
16+
Комедия
Пигмалион
6 марта в 19:00 Театр им. Маяковского
от 1200 ₽
Ночной гость
16+
Драма
Ночной гость
23 сентября в 19:00 ЦДКЖ
от 1000 ₽
Ретро
12+
Премьера Драма
Ретро
6 марта в 19:00 Театр Российской Армии
от 1000 ₽
