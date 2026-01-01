Оповещения от Киноафиши
Отцы и дети
Киноафиша Отцы и дети

Спектакль Отцы и дети

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 200 минут
Возраст 16+

О спектакле

«Отцы и дети» — спектакль по Тургеневу в Свердловском театре драмы

Свердловский академический театр драмы представляет спектакль по знаменитому роману Ивана Тургенева «Отцы и дети». Постановка, заинтересовавшая критиков, исследует конфликт двух поколений и идеи, которые приводят к столкновению юности и старости. Режиссер Адольф Шапиро отмечает «чеховский» мотив в произведении, подчеркивая, как идеи и жизнь находятся в непрерывном конфликте.

«Я попытался представить конфликт двух поколений», — так определял замысел своего романа Тургенев. Это и станет центральной темой спектакля, где авторы передают глубинные смыслы истории Евгения Базарова, оставляя зрителям возможность сделать собственные выводы.

Спектакль «Отцы и дети» будет интересен тем, кто увлекается психологическими драмами и ищет смысл в классических произведениях. В данном спектакле зритель столкнется с яркой вспышкой молодой мужской воли и служением идее, передающей всю силу жизни, которая всегда течет за пределами наших представлений.

Купить билет на спектакль Отцы и дети

Март
4 марта среда
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 200 ₽

Фотографии

Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети Отцы и дети

