Отцы и дети
Билеты от 1000₽
Киноафиша Отцы и дети

Спектакль Отцы и дети

16+
Режиссер Владимир Красотин
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Театральный фестиваль «Школьная классика» рекомендует к просмотру школьникам

Театральный фестиваль «Школьная классика» приглашает школьников на уникальную постановку по роману Ивана Тургенева. В центре сюжета — конфликт между юностью, жаждущей перемен, и опытом зрелости.

О сюжете

Главный герой, Евгений Базаров, воспринимает «отцов» как нелепых и смешных людей, не обладающих искренностью. Однако его жизнь меняется, когда он встречает Анну Одинцову. Любовь становится для него испытанием, так как Базаров — самоуверенный «нигилист», который отрицает само существование этого чувства.

Драма и самоосознание

Анна, сдержанная и мудрая, ставит под сомнение прежние убеждения Базарова простыми, но глубокими вопросами. В результате возникает драма, потому что человек, который не умеет слышать других, сталкивается с неизбежными последствиями.

Интересные факты

Иван Тургенев считается одним из величайших русских писателей и его произведения, такие как «Отцы и дети», до сих пор актуальны и обсуждаемы. Важно отметить, что конфликт старшего и младшего поколений остаётся злободневной темой в любое время.

Не упустите возможность погрузиться в драматическую атмосферу и пережить сложные взаимоотношения персонажей. Приходите на спектакль «Отцы» и откройте для себя мир Тургенева!

Купить билет на спектакль Отцы и дети

Ноябрь
2 ноября воскресенье
12:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽
16:00
Дворец пионеров на Воробьевых горах Москва, Косыгина, 17
от 1000 ₽

