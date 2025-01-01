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Отцы и дети
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Спектакль Отцы и дети

12+
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Отцы и дети»: Вечный конфликт поколений

Приезд студента-медика Базарова в имение родителей его друга Аркадия Кирсанова переворачивает мирный уклад «старомодной и консервативной» дворянской семьи. Кто он, современный «новый человек», юный и сильный, находящийся в вечном противостоянии со старым миром?

Конфликт поколений и сословий

В центре сюжета — конфликт поколений и сословий, вечный спор о любви и нравственности. Этот сюжет разворачивается на фоне неизбежного перелома в истории и мировоззрении общества. Роман Ивана Тургенева по праву считается одним из «вечных» произведений отечественной литературы, и его актуальность не теряется с годами.

Режиссура и вдохновение

Спектакль «Отцы и дети» под руководством режиссера Натальи Шумилкиной — это не просто адаптация классики, а вдохновение, которое призвано создать духовный и душевный диалог с молодым поколением. В каждом действии зритель сможет увидеть отражение вечных вопросов, актуальных и в нашем времени.

Интересные факты

Интересно, что роман «Отцы и дети» был впервые опубликован в 1862 году и сразу вызвал множество споров и дискуссий. Многие критики отмечали смелость Тургенева в изображении нового поколения, которое бросает вызов предшествующим традициям. Это произведение продолжает вдохновлять театралов и сегодня, становясь основой для множества театральных интерпретаций.

Не пропустите возможность увидеть этот спектакль и погрузиться в мир, где переплетаются старое и новое, любовь и ненависть, надежда и разочарование. Отправьтесь в увлекательное путешествие по страницам русской классики!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
9 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 500 ₽
23 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
19:00 от 500 ₽

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