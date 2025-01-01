Русский театр драмы им. Ф. Искандера представляет: спектакль «Отцы и дети» на фестивале «Встречи в России» в Санкт-Петербурге

Государственный русский театр драмы имени Ф.А. Искандера (РУСДРАМ) — это ведущий театр Абхазии, который славится своей разнообразной программой и широким кругом зрителей. 27-й фестиваль русских театров «Встречи в России» станет площадкой для представления захватывающей сценической версии известного романа И.А. Тургенева.

О спектакле

Режиссер Егор Равинский создал уникальную интерпретацию произведения, которая впечатляет не только выразительной декорацией и костюмами, но и глубокими актерскими работами. Спектакль находится в русле русского психологического театра, что позволяет зрителям по-новому взглянуть на классические темы.

Сюжет и темы

Главный герой, Евгений Базаров — «нигилист», бескомпромиссный максималист и противник общественных норм. В его жизнь врывается любовь, которая становится для него настоящим испытанием. Спектакль поднимает важные вопросы: кто такой Базаров — «новый человек» или «лишний человек»? Кто прав в вечном конфликте — смирившиеся «отцы» или бунтующие «дети»? Как сохранить способность любить, отстаивая свои убеждения?

Информация о фестивале

Фестиваль «Встречи в России» — это уникальная возможность увидеть лучшие театральные работы, собранные из различных уголков России. Не упустите шанс стать частью этого культурного события и насладиться замечательной постановкой!