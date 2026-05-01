Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Отцы / Дети
Киноафиша Отцы / Дети

Спектакль Отцы / Дети

16+
Продолжительность 210 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по мотивам "Отцов и детей" И. С. Тургенева

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького представляет спектакль по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». Режиссёр Марк Букин предлагает зрителям новое прочтение классического произведения, сосредоточившись на фигуре Евгения Базарова. Спектакль представлен в рамках гастролей Пермского академического Театра-Театра.

Современный взгляд на классического героя

Евгений Базаров часто воспринимается как символ нигилизма, противостоящий русской аристократии. Однако этот персонаж остается актуальным и по сей день. Возможно, кто-то из зрительного зала узнал в нем современника, с которым можно провести параллели. Познание внутреннего мира Базарова становится особенно интересным в контексте современности.

Исследование в русской деревне

Спектакль, представленная театром, перенесет зрителей в атмосферу русской деревни. Эта обстановка сочетает в себе условность и конкретику, где бытовое и игровое начало неразрывно связаны. Все события романа Тургенева разворачиваются на этом фоне, а герои сталкиваются с теми же вопросами, что и жители XXI века.

Язык и культура современности

Здесь звучат знакомые песни и реплики, которые помнят многие, кто вырос в России. Каждый зритель сможет найти что-то близкое и персонифицированное в этом произведении. Вопрос о том, кто такой Базаров сегодня, открывает новые возможности для обсуждения, подчеркивая, что его образ гораздо сложнее, чем представление о «лишнем человеке», знакомое из школьной программы.

Купить билет на спектакль Отцы / Дети

Помощь с билетами
В других городах
Май
29 мая пятница
19:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽
30 мая суббота
19:00
Самарский театр драмы им. Горького Самара, пл. Чапаева, 1
от 400 ₽

Фотографии

Отцы / Дети Отцы / Дети

В ближайшие дни

Не все коту масленица
12+
Комедия Премьера

Не все коту масленица

13 июня в 18:00 Камерная сцена
от 500 ₽
Евгений Онегин
16+
Драма

Евгений Онегин

6 июня в 18:00 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Анна Каренина
18+
Драма

Анна Каренина

5 июня в 18:30 Самарский театр драмы им. Горького
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше