Спектакль Отцы / Дети

Спектакль по мотивам "Отцов и детей" И. С. Тургенева

Самарский академический театр драмы имени Максима Горького представляет спектакль по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». Режиссёр Марк Букин предлагает зрителям новое прочтение классического произведения, сосредоточившись на фигуре Евгения Базарова. Спектакль представлен в рамках гастролей Пермского академического Театра-Театра.

Современный взгляд на классического героя

Евгений Базаров часто воспринимается как символ нигилизма, противостоящий русской аристократии. Однако этот персонаж остается актуальным и по сей день. Возможно, кто-то из зрительного зала узнал в нем современника, с которым можно провести параллели. Познание внутреннего мира Базарова становится особенно интересным в контексте современности.

Исследование в русской деревне

Спектакль, представленная театром, перенесет зрителей в атмосферу русской деревни. Эта обстановка сочетает в себе условность и конкретику, где бытовое и игровое начало неразрывно связаны. Все события романа Тургенева разворачиваются на этом фоне, а герои сталкиваются с теми же вопросами, что и жители XXI века.

Язык и культура современности

Здесь звучат знакомые песни и реплики, которые помнят многие, кто вырос в России. Каждый зритель сможет найти что-то близкое и персонифицированное в этом произведении. Вопрос о том, кто такой Базаров сегодня, открывает новые возможности для обсуждения, подчеркивая, что его образ гораздо сложнее, чем представление о «лишнем человеке», знакомое из школьной программы.