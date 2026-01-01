Отчётный концерт: 100 лет Ермоловского театра

19 апреля в Театре имени Ермоловой пройдет уникальный музыкальный вечер под названием «Отчётный концерт за 100 лет». Это событие приурочено к юбилею театра, который отмечает 100 лет своего существования.

Герои вечера

Главными героями мероприятия станут два юбиляра сезона: Денис Виноградов, руководитель оркестра театра, и Олег Стариков, главный идеолог проекта «Ермоловский + Джаз». Они представят зрителям программу, насыщенную мелодиями, которые стали знаковыми за прошедший век.

Что вас ждет

Гости смогут насладиться любимыми композициями, а также увидеть ретроспективу лиц и событий, сопутствовавших истории театра. Это вечер, который соберет поклонников как музыкальных мероприятий, так и самой истории Ермоловского театра.

Не пропустите

Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей музыки и театра. Приходите и откройте для себя новые грани юбилейного наследия!