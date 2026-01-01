Оповещения от Киноафиши
Отчетный концерт НСЭТ «Дива»
6+
Возраст 6+

О концерте

Волшебная лира Терпсихоры: концертная программа НСЭТ «Дива»

Мифы древней Греции полны тайн и загадок, вдохновляя художников, поэтов и хореографов на создание уникальных произведений искусства. 10 мая 2025 года в Большом зале Государственного концертного зала «Башкортостан» состоится показ концертной программы «Волшебная лира Терпсихоры». Это фееричное шоу погрузит зрителей в мир музыки и танца, где на сцене выступят обаятельные и грациозные танцовщицы Народной студии экзотического танца «Дива».

Во время представления вы сможете познакомиться с величественной историей Великой Эллады, наполненной героями, легендами и мифами. Зрителей порадует музыка этно-проекта «Хазина», а также выступления вокальной студии «Дельфин» и вокального дуэта «Лей Ди». Программа обещает богатое разнообразие танцев, таких как «Танец Терпсихоры», «Танец русалок», «Танец медузы Гаргоны» и «Танец четырёх богинь». Второе отделение под названием «Царский пир» предложит новые яркие шоу-номера в русском, восточном и экзотическом стилях, став приятным бонусом для самых искушённых зрителей.

Над уникальным шоу-проектом трудились талантливые и известные артисты. Художественный руководитель НСЭТ «Дива» Людмила Хуснутдинова выступила в роли постановщика вместе с хореографом и режиссёром Александром Родионовым, Заслуженным работником культуры Республики Башкортостан. Композитор и руководитель вокальной студии «Дельфин» Диляра Идельбаева, артист театрального и вокального жанра Алексей Радченко, а также профессиональные барабанщики из «Барабанного шоу SPLASH» также внесли свой вклад в это грандиозное представление.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и насладиться магией древнегреческих мифов через призму современного искусства!

Купить билет на концерт Отчетный концерт НСЭТ «Дива»

Май
23 мая суббота
18:00
Башкортостан Уфа, Ленина, 50
от 400 ₽

Фотографии

