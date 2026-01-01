Отчетный концерт Краснодарского хореографического училища

Концерт юных талантов в музыкальном театре

На сцене музыкального театра состоится уникальный концерт, который откроет перед вами мир ярких талантов! С 2008 года у нас сложилась замечательная традиция проводить ежегодный концерт юных танцовщиков в сопровождении симфонического оркестра. Это событие - возможность стать свидетелем рождения новых звёзд балета.

В программе концерта вы сможете увидеть выступления как совсем юных балерин, так и лауреатов и дипломантов международных конкурсов. Зрителей ждут тщательно подобранные фрагменты лучших балетных спектаклей классического наследия, оригинальные постановки современной хореографии, а также искромётные миниатюры народных танцев.

Краснодарское хореографическое училище

Концерт проходит при поддержке Краснодарского хореографического училища, основанного в 1992 году на базе Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л.Г. Гатова. Это учебное заведение стало первым на Северном Кавказе профессиональным образовательным учреждением, которое занимается подготовкой специалистов в области хореографического искусства.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного мероприятия, где встречаются традиции и современность, талант и мастерство!