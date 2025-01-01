Спектакль Отчетный концерт Детского музыкального театра «Город мастеров»

Меню
Отчетный концерт Детского музыкального театра «Город мастеров»
Отчётный концерт Детского музыкального театра «Город мастеров» 34-ый театральный сезон «Хиты Города мастеров» Театрально-концертное шоу, включающее в себя самые яркие фрагменты спектаклей сезона, а также новые хиты ансамблей театра. Детский музыкальный театр «Город мастеров» существует с 1989 года. В 2012 году ему присвоен статус «народного коллектива». Театр работает в трех направлениях — как детский музыкальный театр, экспериментальный студенческий и семейный. Занятия проходят одновременно по нескольким дисциплинам: актерскому мастерству, хореографии, вокалу, сценическому движению и речи. Студенческий и семейный театры — это новые направления, открытые в 2012 году. Студенческий театр открыт для современных постановок. Продолжительность: 2 часа Возрастное ограничение: 0+

