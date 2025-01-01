Меню
Отчётное Шоу Школ-Студий Данилы Письменного. Dance Planet
Билеты от 1000₽
Киноафиша Отчётное Шоу Школ-Студий Данилы Письменного. Dance Planet

Отчётное Шоу Школ-Студий Данилы Письменного. Dance Planet

0+
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте

Отчётное шоу школ-студий Данилы Письменного: Dance Planet

Приглашаем вас на танцевальный концерт в Культурном Фонде ЗИЛ! Это уникальное событие объединяет таланты молодежи из разных школ-студий под руководством известного хореографа Данилы Письменного.

О спектакле

«Dance Planet» — это яркий и динамичный танцевальный проект, представляющий разнообразные танцевальные стили. На сцене вы сможете увидеть хореографические номера, в которых сочетаются элементы современного танца, народных и классических направлений. Концерт обещает стать настоящим праздником для всех любителей танца.

Что вас ждет?

  • Невероятные выступления юных талантов;
  • Оригинальные постановки, созданные в сотрудничестве с профессиональными танцорами;
  • Разнообразие стилей и эмоций, которые перенесут зрителей в захватывающий мир танца.

Интересные факты

Данила Письменный — не только хореограф, но и педагог с многолетним опытом. Его студенты не раз становились призерами престижных танцевальных конкурсов. Это событие позволит вам увидеть результаты напряжённой работы молодых исполнителей и их педагогов.

Почему стоит посетить?

Концерт — отличная возможность поддержать молодых артистов, насладиться танцевальным искусством и провести вечер в прекрасной атмосфере творчества. Не упустите шанс стать свидетелем этого яркого события!

Декабрь
24 декабря среда
18:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 1000 ₽

