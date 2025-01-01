Спектакль Отар Кушанашвили. Творческий вечер

Творческий вечер Отара Кушанашвили в баре Petter

Известный грузинский журналист и мастер вербального искусства Отар Кушанашвили проведет уникальный творческий вечер в столичном баре PETTER. Это событие обещает стать настоящей культурной вехой для всех любителей театра и журналистики.

Что ждать от вечера?

Кушанашвили известен своим уникальным стилем, который сочетает душевность, искренность и тонкость. На вечере вы сможете увидеть его с совершенно новой стороны — такой искренний и открытый, каким его не показывали раньше. Это шанс стать ближе к легенде и насладиться его мастерством общения.

Где и когда?

Творческий вечер пройдет в баре PETTER, который славится своей уютной атмосферой и интересными мероприятиями. Не упустите возможность стать частью этого события!

Почему стоит посетить?

Если вы цените искренние эмоции и глубокие размышления, то вечер с Отаром Кушанашвили станет для вас настоящим подарком. Не упустите шанс увидеть живое выступление настоящего мастера слова!

Билеты уже в продаже. Рекомендуем приобрести их заранее, чтобы не пропустить эту уникальную встречу!