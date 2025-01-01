Меню
«От жизни никогда не устаю»
Киноафиша «От жизни никогда не устаю»

«От жизни никогда не устаю»

12+
Возраст 12+

О концерте

Концерт-посвящение Владимиру Высоцкому

Эстрадный концерт «От жизни никогда не устаю» — это дань памяти великому Владимиру Высоцкому, который отмечает своё 80-летие. В этом уникальном событии примет участие джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», известный своим оригинальным подходом к классике.

Участники мероприятия

На сцене выступят талантливые вокалисты:

  • Владимир Коварский
  • Николай Соловьев
  • Эмили Атуахина
  • Евгений Пашков
  • Сергей Рахчевский

Кроме того, зрители смогут насладиться выступлением трио «Агма», в состав которого входят:

  • Николай Ляховский
  • Сергей Пышненко
  • Ольга Эстеркина

Почему стоит посетить концерт?

Концерт обещает стать настоящим событием для любителей как джаза, так и творчества Высоцкого. Это шанс услышать знакомые с детства песни в неожиданной интерпретации. Уникальное сочетание инструментальной и вокальной музыки придаст новым оттенкам известным произведениям поэта и музыканта, оставив непередаваемые эмоции в сердцах зрителей.

Не упустите возможность отметить 80-летие одного из величайших представителей русской поэзии и музыки. Приходите и погрузитесь в атмосферу творческой свободы и мастерства!

Купить билет на концерт «От жизни никогда не устаю»

Январь
23 января пятница
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 500 ₽

