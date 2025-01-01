Концерт-посвящение Владимиру Высоцкому

Эстрадный концерт «От жизни никогда не устаю» — это дань памяти великому Владимиру Высоцкому, который отмечает своё 80-летие. В этом уникальном событии примет участие джаз-оркестр «Сибирский диксиленд», известный своим оригинальным подходом к классике.

Участники мероприятия

На сцене выступят талантливые вокалисты:

Владимир Коварский

Николай Соловьев

Эмили Атуахина

Евгений Пашков

Сергей Рахчевский

Кроме того, зрители смогут насладиться выступлением трио «Агма», в состав которого входят:

Николай Ляховский

Сергей Пышненко

Ольга Эстеркина

Почему стоит посетить концерт?

Концерт обещает стать настоящим событием для любителей как джаза, так и творчества Высоцкого. Это шанс услышать знакомые с детства песни в неожиданной интерпретации. Уникальное сочетание инструментальной и вокальной музыки придаст новым оттенкам известным произведениям поэта и музыканта, оставив непередаваемые эмоции в сердцах зрителей.

Не упустите возможность отметить 80-летие одного из величайших представителей русской поэзии и музыки. Приходите и погрузитесь в атмосферу творческой свободы и мастерства!