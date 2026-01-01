Ночной клубный проект «От заката до рассвета» в «Пирамиде»

Танцпол на 1000 человек. Звук, который бьет в сердце. Ночь, которой не будет конца — новый клубный проект «От заката до рассвета» стартует в «Пирамиде»! Это уникальное событие будет проходить каждую пятницу с мая по август и обещает стать настоящей легендой на самом большом танцполе города.

Жаркие пятницы в «Пирамиде»

Так как самые жаркие месяцы в году требуют особого места для встреч, «Пирамида» запускает грандиозный танцевальный проект. Каждая пятница — это новая возможность ощутить всю атмосферу праздника. Яркий свет и мощный звук создадут невероятную атмосферу, которая заставит вас танцевать до утра.

Лучшие DJ и яркие проекты

В рамках проекта выступят лучшие DJ и танцевальные проекты страны. Вы сможете насладиться зажигательными выступлениями Go-Go Dance и зарядиться позитивной энергией. Здесь вы найдёте 10 баров, где не придется стоять в очередях, а также VIP-зоны для тех, кто хочет провести вечер в комфортной обстановке.

Специальное открытие

Открытие проекта состоится 10 мая и будет посвящено городу на Неве. В качестве специального гостя выступят культовые хулиганы и главные летние хитмейкеры «Ленинград Show». Это будет настоящий взрыв, который задаст тон всему лету!

Цены и бонусы

Билеты уже в продаже, но количество мест на легендарном танцполе ограничено. В стоимость билета с бронью столика входят:

Фруктовая тарелка — 2 900.00

Сырная тарелка — 3 100.00

Фруктовая и сырная тарелки — 5 000.00

Вода также включена в стоимость. За отдельную плату можно заказать другие напитки.

Не упустите шанс стать частью новой клубной культуры — путь ведет в «Пирамиду», пока солнце не взошло!