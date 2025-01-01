От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу

Незабываемый концерт в дворце Великого князя Владимира

В интерьерах роскошного дворца Великого князя Владимира вас ждет уникальное музыкальное событие — концерт с экскурсией «От Времен года до танго при свечах». Это вечер, который обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки и танца!

Программа концерта

В программе прозвучит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди, а особое внимание будет уделено его самой яркой и экспрессивной части — «Лету», которую вы узнаете с первых нот. Затем мы перенесемся в жаркую Испанию, где услышим аргентинскую версию части «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» от великого композитора Астора Пьяццоллы.

Не обойдется и без любимых вальсов Иоганна Штрауса, после чего мы вновь отправимся в Аргентину, чтобы насладиться незабываемым танго от Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя, включая его знаменитое «Por una Cabeza», известное по фильму «Запах женщины» с Аль Пачино.

Также в этот вечер прозвучат романтические саундтреки из культовых фильмов, таких как «Ромео и Джульетта» и «Завтрак у Тиффани». Этот концерт станет событием, о котором вы захотите рассказывать друзьям!

Танцевальные номера и экскурсия

Ярким украшением концерта станут страстные танцевальные номера от профессиональных танцоров, призеров международных конкурсов — Романа Гладкова и Аси Макеевой.

Но это еще не все! Перед концертом для обладателей билетов с экскурсией пройдет увлекательная экскурсия по изысканным залам дворца. Красота этих интерьеров может соперничать с залами самого Эрмитажа. Архитектурный декор придает дворцу величие и монументальность, а уникальные художественные коллекции сохраняются в доме ученых.

Важно!

В продаже имеются билеты двух категорий: с экскурсионным обслуживанием за час до начала концерта и без экскурсии. Начало экскурсии — в 19:00.

Исполнители

Квартет «Four Seasons»

Призеры международных конкурсов танго: Роман Гладков и Ася Макеева

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 15 минут.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального вечера!