Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу
Киноафиша От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу

От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Незабываемый концерт в дворце Великого князя Владимира

В интерьерах роскошного дворца Великого князя Владимира вас ждет уникальное музыкальное событие — концерт с экскурсией «От Времен года до танго при свечах». Это вечер, который обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки и танца!

Программа концерта

В программе прозвучит знаменитый цикл «Времена года» Антонио Вивальди, а особое внимание будет уделено его самой яркой и экспрессивной части — «Лету», которую вы узнаете с первых нот. Затем мы перенесемся в жаркую Испанию, где услышим аргентинскую версию части «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» от великого композитора Астора Пьяццоллы.

Не обойдется и без любимых вальсов Иоганна Штрауса, после чего мы вновь отправимся в Аргентину, чтобы насладиться незабываемым танго от Астора Пьяццоллы и Карлоса Гарделя, включая его знаменитое «Por una Cabeza», известное по фильму «Запах женщины» с Аль Пачино.

Также в этот вечер прозвучат романтические саундтреки из культовых фильмов, таких как «Ромео и Джульетта» и «Завтрак у Тиффани». Этот концерт станет событием, о котором вы захотите рассказывать друзьям!

Танцевальные номера и экскурсия

Ярким украшением концерта станут страстные танцевальные номера от профессиональных танцоров, призеров международных конкурсов — Романа Гладкова и Аси Макеевой.

Но это еще не все! Перед концертом для обладателей билетов с экскурсией пройдет увлекательная экскурсия по изысканным залам дворца. Красота этих интерьеров может соперничать с залами самого Эрмитажа. Архитектурный декор придает дворцу величие и монументальность, а уникальные художественные коллекции сохраняются в доме ученых.

Важно!

В продаже имеются билеты двух категорий: с экскурсионным обслуживанием за час до начала концерта и без экскурсии. Начало экскурсии — в 19:00.

Исполнители

  • Квартет «Four Seasons»
  • Призеры международных конкурсов танго: Роман Гладков и Ася Макеева

Продолжительность концерта

Концерт продлится 1 час 15 минут.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 8 августа
Дом ученых им. Горького РАН Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 26
20:00 от 2300 ₽

Фотографии

От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу От Времен года до танго при свечах. Концерт с аргентинским танго и экскурсией по дворцу

В ближайшие дни

#В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
6+
Классическая музыка
#В_цветах: Шедевры классики в Особняке Елисеевых
5 сентября в 20:00 Талион
от 2500 ₽
Классика при свечах. Времена года Вивальди
6+
Классическая музыка
Классика при свечах. Времена года Вивальди
29 июля в 19:00 Дом журналиста
от 799 ₽
Рок-концерт на теплоходе
16+
Рок
Рок-концерт на теплоходе
8 ноября в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
от 1300 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше