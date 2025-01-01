Приглашаем вас на уникальную авторскую программу лауреата международных конкурсов Анны Ковалевой под названием «От Возрождения до Барокко. Портреты музыкальных новаторов». Эта программа погружает зрителей в волшебный мир двух значимых эпох: Возрождения и Барокко.
Обе эпохи имеют много общего, в том числе полифоническое мышление и гармоничное сочетание строгости форм с красотой музыкального исполнения. Программа включает четыре творческих портрета выдающихся композиторов, которые стали первооткрывателями нового музыкального стиля и языка.
В программе также принимает участие лауреат международных конкурсов Софья Забровская (сопрано). Автор сценария, ведущая и исполнитель – Анна Ковалева.
Продолжительность программы составляет 1 час, что делает её идеальной для вечернего досуга.
Не упустите возможность погрузиться в музыкальное наследие двух величайших эпох и насладиться волшебной атмосферой музыки!