Авторская программа Анны Ковалевой: от Возрождения до Барокко

Приглашаем вас на уникальную авторскую программу лауреата международных конкурсов Анны Ковалевой под названием «От Возрождения до Барокко. Портреты музыкальных новаторов». Эта программа погружает зрителей в волшебный мир двух значимых эпох: Возрождения и Барокко.

Музыкальное наследие эпох

Обе эпохи имеют много общего, в том числе полифоническое мышление и гармоничное сочетание строгости форм с красотой музыкального исполнения. Программа включает четыре творческих портрета выдающихся композиторов, которые стали первооткрывателями нового музыкального стиля и языка.

Герои программы

Клаудио Монтеверди : итальянский композитор XVI века, создатель первой в мире оперы, оказавший огромное влияние на развитие мировой музыкальной культуры.

: итальянский композитор XVI века, создатель первой в мире оперы, оказавший огромное влияние на развитие мировой музыкальной культуры. Генрих Шютц : немецкий композитор XVII века, который перенес преобразования Монтеверди на немецкую почву, создав свою уникальную музыкальную концепцию.

: немецкий композитор XVII века, который перенес преобразования Монтеверди на немецкую почву, создав свою уникальную музыкальную концепцию. Иоганн Себастьян Бах : величайший композитор, чья музыка стала результатом синтеза идей предшественников, включая Шютца.

: величайший композитор, чья музыка стала результатом синтеза идей предшественников, включая Шютца. Антонио Вивальди: композитор, чьи знаменитые концерты из цикла «Времена года» прозвучат в авторском переложении для фортепиано Анны Ковалевой.

Исполнители

В программе также принимает участие лауреат международных конкурсов Софья Забровская (сопрано). Автор сценария, ведущая и исполнитель – Анна Ковалева.

Продолжительность

Продолжительность программы составляет 1 час, что делает её идеальной для вечернего досуга.

Не упустите возможность погрузиться в музыкальное наследие двух величайших эпох и насладиться волшебной атмосферой музыки!