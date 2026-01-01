От Вивальди до Стравинского

Звуки Италии и Руси: концерт с домрой и мандолиной

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором домра и мандолина создадут яркое музыкальное пространство. Под руководством талантливых исполнителей - Светланы Мусафиной (домра) и Владислава Чепиноги (фортепиано) - вы сможете насладиться разнообразной программой, включающей как классические, так и современные произведения.

Программа концерта

В программе звучат произведения известных композиторов:

Алябьев — «Соловей»

Андреев — Цыганков. Вальс «Фавн»

Вивальди. Концерт для мандолины с оркестром ре мажор (переложение), RV 425

Калаче. Концерт № 1 для мандолины ми минор, ор. 113 (I часть)

Скарлатти. Испанское каприччио, op. 276

Стравинский. «Русская» из балета «Петрушка»

Чайковский. «Русский танец» из балета «Лебединое озеро»

Музыкальные впечатления

Сочетание домры и мандолины — это нечто особенное! Их звучание наполнит зал игривыми итальянскими мелодиями, привнесёт яркие краски благодаря эффектным переложениям произведений Вивальди и раскроет широту русской души в праздничных композициях.

Обязательно посетите этот концерт, чтобы ощутить, как музыка объединяет разные культуру и эпохи, создавая уникальные звуковые ландшафты.