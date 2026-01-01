От Вивальди до Стравинского

Приглашаем вас на уникальный концерт, в котором домра и мандолина создадут яркое музыкальное пространство. Под руководством талантливых исполнителей - Светланы Мусафиной (домра) и Владислава Чепиноги (фортепиано) - вы сможете насладиться разнообразной программой, включающей как классические, так и современные произведения.
В программе звучат произведения известных композиторов:
Сочетание домры и мандолины — это нечто особенное! Их звучание наполнит зал игривыми итальянскими мелодиями, привнесёт яркие краски благодаря эффектным переложениям произведений Вивальди и раскроет широту русской души в праздничных композициях.
Обязательно посетите этот концерт, чтобы ощутить, как музыка объединяет разные культуру и эпохи, создавая уникальные звуковые ландшафты.