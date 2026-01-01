От Вивальди до рок-хитов: новый концертный эксперимент в Петербургской филармонии

Приглашаем вас на головокружительный концерт «От Вивальди до рок-хитов», где классика и современность столкнутся в уникальной программе. Зрителей ожидает разнообразие шедевров, включая знаменитый концерт «Лето» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, а также произведения Прокофьева и Шнитке, и мощные риффы хитов Rammstein, Metallica и Queen.

Музыкальная программа

Концерт состоит из двух отделений:

1 отделение: Антонио Вивальди – «Времена года»: Лето Камиль Сен-Санс – «Пляска смерти», ор. 40 Сэмюэль Барбер – «Адажио» для струнных, ор. 11 Бенджамин Бриттен – «Простая симфония», op. 4: I часть

2 отделение: Астор Пьяццолла – Libertango Альфред Шнитке – Танго из оперы «Жизнь с идиотом» Сергей Прокофьев – Вальс из оперы «Война и мир» Карл Дженкинс – Palladio Rammstein – Sonne Metallica – Nothing Else Matters Pink Floyd – Another Brick in the Wall Queen – We Will Rock You



Исполнители

Концерт будет представлен струнным квинтетом Петро Арт под управлением дирижера Ярослава Павлова. В состав квинтета входят:

Евгения Шереметьева – скрипка

Ксения Граубергер – скрипка

Глеб Кузнецов – альт

Галина Чмерина – виолончель

Кирилл Мурзин – контрабас

Также на сцене выступит хор мальчиков хоровой студии «Галактика».

Длительность и возрастающая аудитория

Продолжительность концерта – 1 час 45 минут с одним антрактом. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет. Это уникальная возможность открыть для себя новые грани музыки, где классика и рок соединяются в незабываемом звучании!