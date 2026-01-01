От Вивальди до рок-хитов
От Вивальди до рок-хитов

6+
О концерте

От Вивальди до рок-хитов: новый концертный эксперимент в Петербургской филармонии

Приглашаем вас на головокружительный концерт «От Вивальди до рок-хитов», где классика и современность столкнутся в уникальной программе. Зрителей ожидает разнообразие шедевров, включая знаменитый концерт «Лето» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди, а также произведения Прокофьева и Шнитке, и мощные риффы хитов Rammstein, Metallica и Queen.

Музыкальная программа

Концерт состоит из двух отделений:

  • 1 отделение:
    • Антонио Вивальди – «Времена года»: Лето
    • Камиль Сен-Санс – «Пляска смерти», ор. 40
    • Сэмюэль Барбер – «Адажио» для струнных, ор. 11
    • Бенджамин Бриттен – «Простая симфония», op. 4: I часть
  • 2 отделение:
    • Астор Пьяццолла – Libertango
    • Альфред Шнитке – Танго из оперы «Жизнь с идиотом»
    • Сергей Прокофьев – Вальс из оперы «Война и мир»
    • Карл Дженкинс – Palladio
    • Rammstein – Sonne
    • Metallica – Nothing Else Matters
    • Pink Floyd – Another Brick in the Wall
    • Queen – We Will Rock You

Исполнители

Концерт будет представлен струнным квинтетом Петро Арт под управлением дирижера Ярослава Павлова. В состав квинтета входят:

  • Евгения Шереметьева – скрипка
  • Ксения Граубергер – скрипка
  • Глеб Кузнецов – альт
  • Галина Чмерина – виолончель
  • Кирилл Мурзин – контрабас

Также на сцене выступит хор мальчиков хоровой студии «Галактика».

Длительность и возрастающая аудитория

Продолжительность концерта – 1 час 45 минут с одним антрактом. Концерт подходит для зрителей старше 6 лет. Это уникальная возможность открыть для себя новые грани музыки, где классика и рок соединяются в незабываемом звучании!

Июнь
21 июня воскресенье
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 900 ₽

