От Вивальди до Рок-хитов. При свечах во дворце

Музыкальное путешествие в зале пеликанов

Программа вечернего концерта при свечах в зале пеликанов исторического дворца Кваренги обещает удивительное музыкальное путешествие. Струнный квартет проведет зрителей сквозь века, начиная с барочной грации Вивальди и его живописных «Времен года» до дерзкой энергии рок-композиций The Beatles, Queen и Metallica.

Каждое произведение в программе было тщательно отобрано и мастерски аранжировано, что создаст яркую искру в калейдоскопе музыкальных впечатлений. Это великолепный вечер под великолепную музыку, который нельзя пропустить!

Историческая атмосфера

В самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора, расположено пространство «Freedom» — самый масштабный ивент-центр России, работающий в формате тайм-кафе. Старинное здание, построенное в начале XIX века знаменитым архитектором Джакомо Кваренги, насыщено историей, что придаёт мероприятию особый колорит.

Зал, украшенный изображениями пеликанов, когда-то служил местом заседаний Опекунского совета Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика этого зала создает идеальные условия для проведения музыкальных событий и разнообразных концертных программ.

Исполнители

В концерте примет участие AURUM квартет, в состав которого входят:

Ани Агаджанян — скрипка

Надежда Соболевская — скрипка

Константин Соболевский — альт

Кирилл Алтухов — виолончель

Информация о концерте

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Он предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет, поэтому приходите с семьей и друзьями, чтобы насладиться музыкой вместе!