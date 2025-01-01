От Вивальди до рок-хитов. При свечах во дворце

Музыкальный вечер в Доме Архитектора

В особняке А. А. Половцова, расположенном в самом центре Санкт-Петербурга на Большой Морской улице, пройдет уникальный концерт, который дополнит увлекательная экскурсия по роскошным интерьерам дворца. Внешне скромный, Дом Архитектора поражает великолепием своего внутреннего убранства.

Александр Александрович Половцов, известный как меценат, был человеком, искренне увлеченным искусством. К оформлению интерьеров особняка он привлек лучших мастеров своего времени, что позволило создать архитектурный шедевр с богатой отделкой мрамором, золотом и ценными породами древесины.

Концертный репертуар

Вечер продолжится концертом, который исполнит академический струнный квартет Quantum. Вас ожидает фейерверк музыкальных стилей и эпох. В программе концерта:

Антонио Вивальди — «Зима» (2, 3 части) из цикла концертов «Времена года»

Иоганн Пахельбель — Канон

Иоганн Себастьян Бах — Ария из Оркестровой сюиты № 3

Консуэло Веласкес — Besame Mucho

Сергей Рахманинов — Итальянская полька

Вольфганг Амадей Моцарт — Маленькая ночная серенада

The Rolling Stones — Paint it, Black

Queen — Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Show Must Go On

Эта программа оставит у вас самые яркие впечатления!

Информация для зрителей

В продаже имеются билеты двух категорий:

С экскурсией: начало в 18:00 или 18:30

Без экскурсии: начало в 19:00

Обратите внимание: если билетов с экскурсией не осталось, то оставшиеся билеты не предоставляют возможность для посещения экспозиции.

Продолжительность концерта с экскурсией составляет 2 часа 10 минут, без экскурсии — 1 час 10 минут. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и искусства в этом великолепном месте!