От Вивальди до рок-хитов при свечах в оранжерее
6+
О концерте

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерее Таврического сада. Под сенью тропических деревьев и цветущих растений звучат шедевры музыкального искусства. Эта программа сочетает в себе произведения разных эпох и стилей, гарантируя незабываемый вечер.

Уникальное сочетание стилей

Вас ждёт встреча с классикой и современными хитами. В программе концерта вы услышите:

  • Знаменитые «Времена года» Вивальди
  • Попурри The Beatles
  • Хиты легендарных Queen и Metallica

Это великолепное переплетение музыки, которая порадует как ценителей классики, так и поклонников рока.

Исполнители

Концерт будет исполнен квартетом AURUM, в составе:

  • Ани Агаджанян – скрипка
  • Надежда Соболевская – скрипка
  • Константин Соболевский – альт
  • Кирилл Алтухов – виолончель

Длительность и рекомендации

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мы рекомендуем мероприятие для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите шанс насладиться вдохновляющей музыкой в уютной атмосфере живой природы!

Март
27 марта пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Best of Stage
18+
Юмор
Best of Stage
26 марта в 21:00 Stage Standup Club
от 800 ₽
Орган с симфоническим оркестром. Бах и сыновья
6+
Классическая музыка
Орган с симфоническим оркестром. Бах и сыновья
25 апреля в 15:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 700 ₽
СимфоМультимедия. Властелин Колец
12+
Неоклассика
СимфоМультимедия. Властелин Колец
15 мая в 19:30 ДК им. Ленсовета
от 2800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
