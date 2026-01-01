От Вивальди до рок-хитов при свечах в оранжерее

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерее Таврического сада. Под сенью тропических деревьев и цветущих растений звучат шедевры музыкального искусства. Эта программа сочетает в себе произведения разных эпох и стилей, гарантируя незабываемый вечер.

Уникальное сочетание стилей

Вас ждёт встреча с классикой и современными хитами. В программе концерта вы услышите:

Знаменитые «Времена года» Вивальди

Попурри The Beatles

Хиты легендарных Queen и Metallica

Это великолепное переплетение музыки, которая порадует как ценителей классики, так и поклонников рока.

Исполнители

Концерт будет исполнен квартетом AURUM, в составе:

Ани Агаджанян – скрипка

Надежда Соболевская – скрипка

Константин Соболевский – альт

Кирилл Алтухов – виолончель

Длительность и рекомендации

Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут. Мы рекомендуем мероприятие для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите шанс насладиться вдохновляющей музыкой в уютной атмосфере живой природы!