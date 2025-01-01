От Вивальди до рок-хитов при свечах. Концерт в оранжерее

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вы сможете насладиться шедеврами музыкального искусства.
Наша программа соединяет несоединимое! Вас ожидают музыкальные произведения разных эпох и стилей:
Вивальди и рок-хиты – это великолепная музыка для вдохновляющего вечера!
Концерт представит AURUM квартет, в состав которого входят:
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не пропустите возможность провести вечер в окружении музыки и природы!