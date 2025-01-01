От Вивальди до рок-хитов при свечах. Концерт в оранжерее

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вы сможете насладиться шедеврами музыкального искусства.

Программа концерта

Наша программа соединяет несоединимое! Вас ожидают музыкальные произведения разных эпох и стилей:

Знаменитые «Времена года» Вивальди

Попурри The Beatles

Хиты легендарных Queen и Metallica

Вивальди и рок-хиты – это великолепная музыка для вдохновляющего вечера!

Исполнители

Концерт представит AURUM квартет, в состав которого входят:

Ани Агаджанян – скрипка

Надежда Соболевская – скрипка

Константин Соболевский – альт

Кирилл Алтухов – виолончель

Дополнительная информация

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не пропустите возможность провести вечер в окружении музыки и природы!