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От Вивальди до рок-хитов при свечах. Концерт в оранжерее
Киноафиша От Вивальди до рок-хитов при свечах. Концерт в оранжерее

От Вивальди до рок-хитов при свечах. Концерт в оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада. Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений вы сможете насладиться шедеврами музыкального искусства.

Программа концерта

Наша программа соединяет несоединимое! Вас ожидают музыкальные произведения разных эпох и стилей:

  • Знаменитые «Времена года» Вивальди
  • Попурри The Beatles
  • Хиты легендарных Queen и Metallica

Вивальди и рок-хиты – это великолепная музыка для вдохновляющего вечера!

Исполнители

Концерт представит AURUM квартет, в состав которого входят:

  • Ани Агаджанян – скрипка
  • Надежда Соболевская – скрипка
  • Константин Соболевский – альт
  • Кирилл Алтухов – виолончель

Дополнительная информация

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет. Не пропустите возможность провести вечер в окружении музыки и природы!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 октября
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
19:30 от 2500 ₽

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