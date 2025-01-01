От Вивальди до рок-хитов. Концерт на крыше

Летний концерт на крыше Zarenkov Gallery

Сезон летних концертов под открытым небом в Санкт-Петербурге стартовал! Команда IMAYC открывает сезон летних концертов на уникальной площадке — крыше арт-пространства Zarenkov Gallery. Это новое место притяжения для ценителей искусства было открыто в январе 2022 года в историческом центре Санкт-Петербурга и теперь радует горожан полноценными летними концертами.

С пятницы по воскресенье на крыше будут выступать лучшие музыканты города. В программе — популярная классика, зажигательный джаз, знаменитые рок-хиты на виолончелях и саундтреки к известным фильмам. Мы уверены, что каждый найдет для себя что-то интересное, а вкусный кофе и горячий шоколад из кафе-шоколатерии Amazing cacao добавят ярких красок в волшебные летние вечера.

Музыка разных эпох

В этом концерте вы сможете насладиться музыкой разных стилей и эпох — от любимых «Времен года» Вивальди до попурри The Beatles и хитов легендарных Queen и Metallica. Это уникальное сочетание классики и рок-музыки создаст поистине вдохновляющую атмосферу над Петербургом.

Исполнители

Концерт будет представлен квартетом AURUM:

Ани Агаджанян, скрипка

Надежда Соболевская, скрипка

Константин Соболевский, альт

Кирилл Алтухов, виолончель

Важно знать

Обратите внимание, что на крыше всего 100 мест, и количество билетов строго ограничено! В случае плохой погоды концерт будет перенесен в одно из пространств Zarenkov Gallery.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер под звуки любимых мелодий и насладиться видами родного города с высоты птичьего полета!