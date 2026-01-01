От Вивальди до Queen: мировые хиты на скрипке

Скрипка — это не просто инструмент. Она умеет передавать глубинные эмоции и наполнена магией звучания, способного завораживать. Концерт «От Вивальди до Queen. Мировые хиты на скрипке» предлагает вам уникальный взгляд на исполнение известных композиций.

На сцене выступит Никита Шишкин — скрипач-виртуоз и солист Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Его мастерство превращает каждое выступление в настоящее шоу, наполненное страстью и техническим совершенством. Погрузитесь в мир музыки, который соединяет возвышенную классику и мощную рок-музыку благодаря авторским интерпретациям.

Программа концерта

Вивальди — «Времена года»

Nirvana — «Smells Like Teen Spirit»

Celine Dion — «My Heart Will Go On»

Michael Jackson — «She’s Out of My Life»

Шуберт — «Ave Maria»

Sting — «Shape of my heart»

Abba — «Mamma Mia»

Queen — «Show must go on»

и другие произведения классической и современной музыки.

Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Театр «НЕОЛИРА»

Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, представил более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы и спектакли. Каждое событие театра дарит зрителям незабываемые эмоции, которые невозможно получить нигде больше. Присоединяйтесь к этому уникальному культурному опыту!