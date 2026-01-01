Скрипка — это не просто инструмент. Она умеет передавать глубинные эмоции и наполнена магией звучания, способного завораживать. Концерт «От Вивальди до Queen. Мировые хиты на скрипке» предлагает вам уникальный взгляд на исполнение известных композиций.
На сцене выступит Никита Шишкин — скрипач-виртуоз и солист Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа. Его мастерство превращает каждое выступление в настоящее шоу, наполненное страстью и техническим совершенством. Погрузитесь в мир музыки, который соединяет возвышенную классику и мощную рок-музыку благодаря авторским интерпретациям.
Продолжительность концерта составляет 1 час 20 минут. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!
Лирико-драматический театр «НЕОЛИРА», основанный в 2019 году, представил более ста мероприятий, включая поэтические вечера, конкурсы и спектакли. Каждое событие театра дарит зрителям незабываемые эмоции, которые невозможно получить нигде больше. Присоединяйтесь к этому уникальному культурному опыту!