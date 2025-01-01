От Вивальди до Гершвина

Музыка в гармонии: Концерт органной музыки в Кафедральном соборе

Как музыка становится популярной? В чём её привлекательность для музыкантов и зрителей? На эти вопросы ответит концерт органной музыки, где в единой гармонии прозвучит уникальный инструмент.

Все произведения, представленные на концерте, объединяет одно: исключительный композиторский дар их авторов. Это и есть главный секрет непреходящей востребованности и актуальности знаменитых сочинений.

История органа

Причудлива судьба исторического органа Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла. Этот орган был изготовлен в 1898 году немецкой фирмой «Вильгельм Зауэр» во Франкфурте-на-Одере для лютеранской церкви св. Михаила в Немецкой Слободе. Он прослужил там три десятилетия.

В 1928 году церковь была снесена, и органу нашлось новое пристанище в первом московском крематории. К счастью, в 1996 году было принято решение о передаче этого уникального инструмента приходу Кафедрального собора. В 2005 году после реставрации орган вновь зазвучал в соборе.

Звучание органа

Орган обладает неповторимым мягким и одновременно торжественным тембром. Он участвует не только в богослужениях, но и в многочисленных концертах, проводимых в соборе.

Исполнители и программа

На концерте выступят:

Мастер песочной анимации Анна Иванова

Лауреат международных конкурсов Кристина Ротаева — орган

В программе прозвучат произведения:

А. Вивальди

И.С. Бах

С. Франк

Л. Боэльман

Г. Форе

Т. Дюбуа

Дж. Гершвин

Не упустите возможность насладиться волшебством органной музыки в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла!