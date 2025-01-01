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От Вивальди до Гершвина
Билеты от 1000₽
Киноафиша От Вивальди до Гершвина

От Вивальди до Гершвина

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыка в гармонии: Концерт органной музыки в Кафедральном соборе

Как музыка становится популярной? В чём её привлекательность для музыкантов и зрителей? На эти вопросы ответит концерт органной музыки, где в единой гармонии прозвучит уникальный инструмент.

Все произведения, представленные на концерте, объединяет одно: исключительный композиторский дар их авторов. Это и есть главный секрет непреходящей востребованности и актуальности знаменитых сочинений.

История органа

Причудлива судьба исторического органа Кафедрального собора святых апостолов Петра и Павла. Этот орган был изготовлен в 1898 году немецкой фирмой «Вильгельм Зауэр» во Франкфурте-на-Одере для лютеранской церкви св. Михаила в Немецкой Слободе. Он прослужил там три десятилетия.

В 1928 году церковь была снесена, и органу нашлось новое пристанище в первом московском крематории. К счастью, в 1996 году было принято решение о передаче этого уникального инструмента приходу Кафедрального собора. В 2005 году после реставрации орган вновь зазвучал в соборе.

Звучание органа

Орган обладает неповторимым мягким и одновременно торжественным тембром. Он участвует не только в богослужениях, но и в многочисленных концертах, проводимых в соборе.

Исполнители и программа

На концерте выступят:

  • Мастер песочной анимации Анна Иванова
  • Лауреат международных конкурсов Кристина Ротаева — орган

В программе прозвучат произведения:

  • А. Вивальди
  • И.С. Бах
  • С. Франк
  • Л. Боэльман
  • Г. Форе
  • Т. Дюбуа
  • Дж. Гершвин

Не упустите возможность насладиться волшебством органной музыки в Кафедральном соборе святых апостолов Петра и Павла!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1000 ₽

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