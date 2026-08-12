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От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945 годы
Киноафиша От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945 годы

От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945 годы

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О выставке

Историческая выставка в Новосибирске

Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает зрителей на уникальную выставку, посвящённую ключевым событиям первой половины XX века в России. Здесь вы сможете узнать о тяжёлых испытаниях страны, ломке старых порядков и формировании новой реальности.

Главные темы выставки

Выставка охватывает важнейшие моменты, такие как:

  • Первая мировая война: основные сражения и мирные инициативы.
  • Февральская и Октябрьская революции 1917 года: лица и события, изменившие судьбу страны.
  • Гражданская война: бронепоезд Троцкого, кавалерия Будённого и легенда о Чапаеве.
  • Авангардные 20-е и трудовые 30-е: как творчество и труд стали основой новой жизни.
  • Важнейшие битвы Великой Отечественной войны: краткие реконструкции и роль тыла.

График работы парка:

  • Среда - пятница: 10.00 - 18.00
  • Суббота - воскресенье: 11.00 - 19.00

Приходите и узнавайте о прошлом, которое формировало нашу современность!

Купить билет на выставка От великих потрясений к Великой Победе. 1914–1945 годы

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
12 августа среда
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
13 августа четверг
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
14 августа пятница
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
15 августа суббота
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
16 августа воскресенье
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
19 августа среда
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
20 августа четверг
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
21 августа пятница
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
22 августа суббота
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
23 августа воскресенье
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 300 ₽
30 сентября среда
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
1 октября четверг
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
2 октября пятница
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
3 октября суббота
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
4 октября воскресенье
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
7 октября среда
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
8 октября четверг
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
9 октября пятница
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
10 октября суббота
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
11 октября воскресенье
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
14 октября среда
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
15 октября четверг
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
16 октября пятница
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
17 октября суббота
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
18 октября воскресенье
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
21 октября среда
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
22 октября четверг
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
23 октября пятница
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
24 октября суббота
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽
25 октября воскресенье
14:30
Исторический парк «Россия — моя история» Новосибирск, Василия Старощука, 24
от 400 ₽

В ближайшие дни

Тур «Научная волна». Автобусно-теплоходная экскурсия
16+
Экскурсия

Тур «Научная волна». Автобусно-теплоходная экскурсия

21 августа в 09:30 Теплоход «Новосибирск»
от 3900 ₽
Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
6+
Экскурсия

Экскурсия по Новосибирскому театру кукол

25 августа в 16:30 Новосибирский театр кукол
от 350 ₽
Бато Дугаржапов. Живопись
0+
Живопись

Бато Дугаржапов. Живопись

6 сентября в 19:00 Новосибирский художественный музей
от 500 ₽
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