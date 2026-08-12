Историческая выставка в Новосибирске

Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает зрителей на уникальную выставку, посвящённую ключевым событиям первой половины XX века в России. Здесь вы сможете узнать о тяжёлых испытаниях страны, ломке старых порядков и формировании новой реальности.

Главные темы выставки

Выставка охватывает важнейшие моменты, такие как:

Первая мировая война: основные сражения и мирные инициативы.

Февральская и Октябрьская революции 1917 года: лица и события, изменившие судьбу страны.

Гражданская война: бронепоезд Троцкого, кавалерия Будённого и легенда о Чапаеве.

Авангардные 20-е и трудовые 30-е: как творчество и труд стали основой новой жизни.

Важнейшие битвы Великой Отечественной войны: краткие реконструкции и роль тыла.

График работы парка:

Среда - пятница: 10.00 - 18.00

Суббота - воскресенье: 11.00 - 19.00

Приходите и узнавайте о прошлом, которое формировало нашу современность!