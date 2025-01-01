От Травиаты до Щелкунчика при свечах. Новогодний концерт с экскурсией по дворцу

Концерт «От Травиаты до Щелкунчика»

В преддверии Нового года в роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира пройдет незабываемый концерт «От Травиаты до Щелкунчика. Шедевры оперы и балета при свечах». Этот вечер обещает погрузить зрителей в атмосферу волшебства и новогодней феерии!

Музыкальная программа

В программе концерта собраны самые красивые арии и дуэты из всемирно известных опер Верди, Пуччини, Беллини и многих других композиторов. Уникальные голоса оперных певцов из крупных театров нашего города покорят сердца зрителей.

Балетные номера

Настоящим украшением вечера станут изысканные балетные номера из любимых всеми балетов, таких как «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», в исполнении утонченной балерины, словно сошедшей с полотен Дега.

Экскурсия по дворцу

Перед концертом для гостей будет проведена увлекательная экскурсия по изысканным залам дворца, красота которых может смело соперничать с залами самого Эрмитажа. Скрупулезно сохранившийся архитектурный декор придает дворцу необыкновенное величие и монументальность.

Дополнительная информация

В концертном зале, украшенном нарядными новогодними ёлками и свечами, зрителей ожидает волшебная атмосфера, напоминающая сказку. Фотографии с концерта и экскурсии по дворцу можно будет увидеть в галерее мероприятия.

Обратите внимание: в продаже доступны билеты двух категорий — с экскурсией и без. Актуальное время экскурсии указано на билете.

Исполнители

На сцене выступят солисты оперы и балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут.