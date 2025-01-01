От Травиаты до Щелкунчика при свечах. Новогодний концерт с экскурсией по дворцу

В преддверии Нового года в роскошных интерьерах дворца Великого князя Владимира пройдет незабываемый концерт «От Травиаты до Щелкунчика. Шедевры оперы и балета при свечах». Этот вечер обещает погрузить зрителей в атмосферу волшебства и новогодней феерии!
В программе концерта собраны самые красивые арии и дуэты из всемирно известных опер Верди, Пуччини, Беллини и многих других композиторов. Уникальные голоса оперных певцов из крупных театров нашего города покорят сердца зрителей.
Настоящим украшением вечера станут изысканные балетные номера из любимых всеми балетов, таких как «Щелкунчик» и «Лебединое озеро», в исполнении утонченной балерины, словно сошедшей с полотен Дега.
Перед концертом для гостей будет проведена увлекательная экскурсия по изысканным залам дворца, красота которых может смело соперничать с залами самого Эрмитажа. Скрупулезно сохранившийся архитектурный декор придает дворцу необыкновенное величие и монументальность.
В концертном зале, украшенном нарядными новогодними ёлками и свечами, зрителей ожидает волшебная атмосфера, напоминающая сказку. Фотографии с концерта и экскурсии по дворцу можно будет увидеть в галерее мероприятия.
Обратите внимание: в продаже доступны билеты двух категорий — с экскурсией и без. Актуальное время экскурсии указано на билете.
На сцене выступят солисты оперы и балета ведущих театров Санкт-Петербурга. Продолжительность концерта составляет 1 час 15 минут.