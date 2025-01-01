От тех, кому за 300. Концерт от блога Baroque4you и Александры Кореневой (клавесин)

Проект «от тех, кому за 300» предлагает слушателям погрузиться в мир барочной музыки

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт, организованный блогом Baroque4you и талантливой клавесинисткой Александрой Кореневой. Это будет встреча, полная музыкального вдохновения и ярких эмоций.

О проекте

Проект «от тех, кому за 300» предлагает слушателям погрузиться в мир барочной музыки. Александра Коренева, известная своими яркими интерпретациями произведений, исполнит специально подобранные композции, которые перенесут зрителей в эпоху, когда каждый аккорд был пропитан эмоциями и гармонией.

Место проведения

Концерт пройдет в Храме Святого Людовика — месте, известном своей удивительной акустикой и атмосферой. Это идеальное пространство для того, чтобы позволить музыке звучать в полном объеме и дарить удовольствие слушателям.

Интересные факты

Храм Святого Людовика является не только архитектурной достопримечательностью, но и культурным центром, где проходят многочисленные музыкальные мероприятия.

Клавесин — это предшественник современного пианино, и его звучание отличается богатством и утонченностью.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой, стать частью культурного события и погрузиться в атмосферу барочной эпохи. Мы ждем вас!