Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
От тех, кому за 300. Концерт от блога Baroque4you и Александры Кореневой (клавесин)
Билеты от 500₽
Киноафиша От тех, кому за 300. Концерт от блога Baroque4you и Александры Кореневой (клавесин)

От тех, кому за 300. Концерт от блога Baroque4you и Александры Кореневой (клавесин)

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Проект «от тех, кому за 300» предлагает слушателям погрузиться в мир барочной музыки

Приглашаем вас на уникальное событие — концерт, организованный блогом Baroque4you и талантливой клавесинисткой Александрой Кореневой. Это будет встреча, полная музыкального вдохновения и ярких эмоций.

О проекте

Проект «от тех, кому за 300» предлагает слушателям погрузиться в мир барочной музыки. Александра Коренева, известная своими яркими интерпретациями произведений, исполнит специально подобранные композции, которые перенесут зрителей в эпоху, когда каждый аккорд был пропитан эмоциями и гармонией.

Место проведения

Концерт пройдет в Храме Святого Людовика — месте, известном своей удивительной акустикой и атмосферой. Это идеальное пространство для того, чтобы позволить музыке звучать в полном объеме и дарить удовольствие слушателям.

Интересные факты

  • Храм Святого Людовика является не только архитектурной достопримечательностью, но и культурным центром, где проходят многочисленные музыкальные мероприятия.
  • Клавесин — это предшественник современного пианино, и его звучание отличается богатством и утонченностью.

Не упустите возможность насладиться прекрасной музыкой, стать частью культурного события и погрузиться в атмосферу барочной эпохи. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт От тех, кому за 300. Концерт от блога Baroque4you и Александры Кореневой (клавесин)

Помощь с билетами
Ноябрь
7 ноября пятница
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

В ближайшие дни

Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix
12+
Рок
Мировые рок-хиты на скрипках: Artfonix
25 января в 19:00 Измайлово
от 2000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
5 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
6 декабря в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше