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От слова к музыке

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Марина Дровосекова: поэтическая симфония 

Марина Дровосекова, актриса театра «Сатирикон», приглашает вас на уникальный спектакль, в котором поэзия великих русских поэтов оживает в сочетании с изысканной музыкой. В этом камерном представлении прозвучат произведения от Александра Пушкина до Иосифа Бродского.

Музыка, которая вдохновляет

В сопровождении талантливых музыкантов Дианы Кемельман (скрипка) и Александра Антонова (фортепиано) зрители смогут насладиться произведениями таких композиторов, как Гия Канчели, Фаустас Латенас и Альфред Шнитке. Их музыка создаст атмосферу, способствующую глубокому восприятию поэтических строк.

Для всех поколений

Этот спектакль станет важным событием как для детей, так и для взрослых. Юные зрители смогут влюбиться в поэзию, а взрослые вспомнят о своей давней любви к ней. Это искреннее и трогательное представление обещает оставить незабываемые впечатления.

Не упустите возможность

Приглашаем вас на спектакль, который объединяет поколения и пробуждает чувства. Убедитесь сами, как поэзия и музыка могут создать волшебный мир, полный эмоций и глубокого смысла.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 августа
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
20:00 от 1000 ₽

Фотографии

От слова к музыке От слова к музыке

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