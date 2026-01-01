От скорби к Воскресению. Органный вечер

28 апреля мы вместе пройдём большой путь от тьмы и скорби к свету и пасхальной радости. Екатерина Табакова — молодой органист с редким даром выстраивать драматургию концерта как единое высказывание. В этот вечер она выбрала музыку, которая говорит о самом главном.
Концерт откроется монументальными произведениями Иоганна Себастьяна Баха. Зрители услышат три хоральные прелюдии, каждая из которых представляет отдельную грань пасхального переживания:
Следом прозвучит концерт для органа «Кассандра» Микаэла Таривердиева — сочинение, которое редко звучит в концертных залах и ещё реже — в таком контексте. Вдохновлённый циклом картин, он рисует образ троянской царевны-провидицы: женщины, которая знала о гибели города и предупреждала — и не была услышана. В музыке Таривердиева трагедия Кассандры звучит вне времени. Это история о том, как тяжело знать правду и не мочь её передать.
Завершит вечер «Симфония страстей» Марселя Дюпре — одно из вершинных произведений органной литературы XX века. Дюпре написал её в 1921 году, и она по сей день остаётся исключительным примером того, как один инструмент способен вместить в себя целую мистерию. Два финальных раздела — «Распятие» и «Воскресение» — замыкают не только это сочинение, но и весь вечер. После скорби Баха, после трагедии Кассандры — настанет свет. Это не сентиментальный и не лёгкий свет, а тот, что прорывается к нам через завесу тьмы.