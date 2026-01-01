Оповещения от Киноафиши
От скорби к Воскресению. Органный вечер
Билеты от 500₽
От скорби к Воскресению. Органный вечер

От скорби к Воскресению. Органный вечер

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Музыка, ведущая к свету: концерт Екатерины Табаковой в Храме Святого Людовика

28 апреля мы вместе пройдём большой путь от тьмы и скорби к свету и пасхальной радости. Екатерина Табакова — молодой органист с редким даром выстраивать драматургию концерта как единое высказывание. В этот вечер она выбрала музыку, которая говорит о самом главном.

Прекрасные произведения Баха

Концерт откроется монументальными произведениями Иоганна Себастьяна Баха. Зрители услышат три хоральные прелюдии, каждая из которых представляет отдельную грань пасхального переживания:

  • «О человек, оплакай свой тяжкий грех» — размышление о человеческой немощи;
  • «Христос лежал в оковах смерти» — парафраз на григорианскую пасхальную секвенцию, музыка на границе смерти и воскресения;
  • «Herzlich tut mich verlangen» — движение души навстречу Богу, тихое и неотвратимое.

Концерт для органа «Кассандра»

Следом прозвучит концерт для органа «Кассандра» Микаэла Таривердиева — сочинение, которое редко звучит в концертных залах и ещё реже — в таком контексте. Вдохновлённый циклом картин, он рисует образ троянской царевны-провидицы: женщины, которая знала о гибели города и предупреждала — и не была услышана. В музыке Таривердиева трагедия Кассандры звучит вне времени. Это история о том, как тяжело знать правду и не мочь её передать.

Завершение вечера: «Симфония страстей»

Завершит вечер «Симфония страстей» Марселя Дюпре — одно из вершинных произведений органной литературы XX века. Дюпре написал её в 1921 году, и она по сей день остаётся исключительным примером того, как один инструмент способен вместить в себя целую мистерию. Два финальных раздела — «Распятие» и «Воскресение» — замыкают не только это сочинение, но и весь вечер. После скорби Баха, после трагедии Кассандры — настанет свет. Это не сентиментальный и не лёгкий свет, а тот, что прорывается к нам через завесу тьмы.

Апрель
28 апреля вторник
20:00
Храм Святого Людовика Москва, М.Лубянка, 12а
от 500 ₽

