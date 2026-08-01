Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
От Севильи до Милана: диалог священных нот. Хесус Сампедро (орган, Испания)
Билеты от 0₽
Киноафиша От Севильи до Милана: диалог священных нот. Хесус Сампедро (орган, Испания)

От Севильи до Милана: диалог священных нот. Хесус Сампедро (орган, Испания)

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Музыка святого звука: концерт Хесуса Сампедро

Не упустите возможность насладиться мастерством Хесуса Сампедро, прославленного органиста из Испании, который выступит в Римско-католическом кафедральном соборе. Сампедро, являющийся профессором органа в Высшей консерватории Севильи и президентом Ассоциации друзей органа Кавайе-Коль, порадует слушателей произведениями известных композиторов.

Программа концерта

В этот вечеринке звучат работы таких музыкальных гениев, как Л. Л. Мариани, Э. Торрес, Дж. Б. Мартини, П. Фумагалли, П. А. Йон и других. Каждый из этих композиторов привнес в музыку свою уникальную интерпретацию, что делает концерт разнообразным и увлекательным.

Не упустите возможность насладиться этим чудесным событием, которое объединяет духовную музыку и величие органного исполнения. Ощутите атмосферу вдохновения и гармонии в стенах кафедрального собора!

Купить билет на концерт От Севильи до Милана: диалог священных нот. Хесус Сампедро (орган, Испания)

Помощь с билетами
Август
29 августа суббота
20:00
Римско-католический кафедральный собор Москва, М.Грузинская, 27/13

В ближайшие дни

Александр Шоуа и группа «Непара»
18+
Поп

Александр Шоуа и группа «Непара»

16 августа в 21:00 Petter
от 7500 ₽
The Scorpions Show
18+
Рок Кавер

The Scorpions Show

23 августа в 20:30 Союз композиторов
от 2100 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп

Шоумен: Сергей Лазарев

22 октября в 20:00 Live Арена
от 4500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше