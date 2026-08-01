От Севильи до Милана: диалог священных нот. Хесус Сампедро (орган, Испания)

Музыка святого звука: концерт Хесуса Сампедро

Не упустите возможность насладиться мастерством Хесуса Сампедро, прославленного органиста из Испании, который выступит в Римско-католическом кафедральном соборе. Сампедро, являющийся профессором органа в Высшей консерватории Севильи и президентом Ассоциации друзей органа Кавайе-Коль, порадует слушателей произведениями известных композиторов.

Программа концерта

В этот вечеринке звучат работы таких музыкальных гениев, как Л. Л. Мариани, Э. Торрес, Дж. Б. Мартини, П. Фумагалли, П. А. Йон и других. Каждый из этих композиторов привнес в музыку свою уникальную интерпретацию, что делает концерт разнообразным и увлекательным.

Не упустите возможность насладиться этим чудесным событием, которое объединяет духовную музыку и величие органного исполнения. Ощутите атмосферу вдохновения и гармонии в стенах кафедрального собора!