От романтизма до минимализма

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки, который станет частью абонемента № 12а для сезона 2025–2026. На сцене прозвучат произведения выдающихся композиторов, создающих музыкальные шедевры на стыке различных стилей и эпох.
Квартет будет представлен Filarmonica, известным своим неповторимым звучанием и мастерством исполнения. Под руководством ведущей, Марины Якушевич, известного лекторa и музыковеда, вы сможете лучше понять глубокие идеи, заложенные в каждом произведении.
Концерт будет доступен для покупки по программе «Пушкинская карта», что дает возможность молодым зрителям познакомиться с классической музыкой.
Не упустите шанс увидеть живое исполнение этих великих произведений и насладиться великолепием струнной музыки!