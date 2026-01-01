От романтизма до минимализма. Концерт классической музыки

Приглашаем вас на уникальный концерт классической музыки, который станет частью абонемента № 12а для сезона 2025–2026. На сцене прозвучат произведения выдающихся композиторов, создающих музыкальные шедевры на стыке различных стилей и эпох.

Программа концерта

Филип Гласс - Струнный квартет № 2

- Струнный квартет № 2 Антон Брукнер - Струнный квартет до минор

- Струнный квартет до минор Арнольд Шенберг - Струнный квартет Ре мажор

Исполнители

Квартет будет представлен Filarmonica, известным своим неповторимым звучанием и мастерством исполнения. Под руководством ведущей, Марины Якушевич, известного лекторa и музыковеда, вы сможете лучше понять глубокие идеи, заложенные в каждом произведении.

Доступность

Концерт будет доступен для покупки по программе «Пушкинская карта», что дает возможность молодым зрителям познакомиться с классической музыкой.

Не упустите шанс увидеть живое исполнение этих великих произведений и насладиться великолепием струнной музыки!