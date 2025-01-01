Меню
Киноафиша От Рока до Латины. Концерт во дворце

Спектакль От Рока до Латины. Концерт во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ритмы Кубы во Дворце Петербурга

Приглашаем вас на незабываемое событие — концерт Juan Horlendis Band в зеркальном зале княжеского особняка Белосельских-Белозерских. Это уникальная возможность стать частью концертной истории Санкт-Петербурга, насладившись атмосферой, где музыка и танцы веками переплетались с культурной жизнью города.

Экскурсия и уютное кафе

В стоимость билетов первых трёх рядов включена уникальная экскурсия по интерьерам дворца. Начало экскурсии в 17:00. После экскурсии вы сможете отдохнуть в уютном кафе, расположенном в самом дворце.

Концертные даты и программа

Концерт Juan Horlendis Band пройдет 6 июня и 19 июля в зеркальном зале. Зрителей ожидает:

  • Яркие музыкальные композиции: от душевных баллад до энергичных джазовых импровизаций. Вы услышите любимые песни на русском и испанском языках.
  • Танцы: страстная румба и заряжающая драйвом самба.

Концерт будет насыщен живым общением с артистами, юмором и совместной импровизацией.

Музыканты на сцене

На сцену выйдут именитые петербургские музыканты:

  • Данил Прокопьев — барабанщик с карибским сердцем, известный по сотрудничеству с группой Markscheider Kunst и такими исполнителями, как Леонид Агутинин и Orlando Vale Maraca.
  • Хуан Орландис — вокал, бас-гитара. Фронтмен, жизнерадостный мультиинструменталист и педагог.
  • Максим Соболев — рояль.
  • Дмитрий Попов — саксофон.

Важно знать

Билеты с экскурсией доступны только в первых трёх рядах. Начало концерта в 19:00, с одним антрактом.

Не упустите шанс насладиться ритмами Кубы в самом сердце Санкт-Петербурга!

