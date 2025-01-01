Спектакль От Рока до Латины. Концерт во дворце

Приглашаем вас на незабываемое событие — концерт Juan Horlendis Band в зеркальном зале княжеского особняка Белосельских-Белозерских. Это уникальная возможность стать частью концертной истории Санкт-Петербурга, насладившись атмосферой, где музыка и танцы веками переплетались с культурной жизнью города.
В стоимость билетов первых трёх рядов включена уникальная экскурсия по интерьерам дворца. Начало экскурсии в 17:00. После экскурсии вы сможете отдохнуть в уютном кафе, расположенном в самом дворце.
Концерт Juan Horlendis Band пройдет 6 июня и 19 июля в зеркальном зале. Зрителей ожидает:
Концерт будет насыщен живым общением с артистами, юмором и совместной импровизацией.
На сцену выйдут именитые петербургские музыканты:
Билеты с экскурсией доступны только в первых трёх рядах. Начало концерта в 19:00, с одним антрактом.
Не упустите шанс насладиться ритмами Кубы в самом сердце Санкт-Петербурга!