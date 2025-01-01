Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
От первого лица
Билеты от 800₽
Киноафиша От первого лица

Спектакль От первого лица

Постановка
Новый драматический театр 12+
Продолжительность 2 часа 5 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Тайны души Григория Печорина: спектакль по классике русской литературы в Новом драматическом театре

Имя и история Григория Печорина знакомы многим, но личность этого человека остается загадкой, которую пытаются разгадать уже почти два века. Почему же молодой, красивый, умный, образованный, богатый, щедрый и храбрый человек, ставший любимцем фортуны и покорителем женщин, оказывается в полнейшем разладе с миром?

Внутренние конфликты героя

Григория Печорина окружают завистливые мужчины и восхищенные женщины, однако он сам испытывает судьбу, пренебрегая человеческими привязанностями. Что заставляет его рисковать не только своей, но и чужой жизнью? Каковы причины его морального подавления и терзания окружающих, приводящие к собственному разрушению?

Откровенная исповедь

Записи в личном журнале Печорина представляют собой откровенную исповедь «от первого лица». В них он делится своими мыслями и переживаниями, позволяя зрителям заглянуть в его внутренний мир.

Спектакль, который стоит увидеть

Этот спектакль — уникальная возможность познакомиться с классикой русской литературы через призму глубоких психологических исследований. Убедитесь сами, как талантливые актеры и режиссура оживляют историю и делают ее актуальной в современном контексте.

Не упустите шанс стать свидетелем этой захватывающей драмы, которая заставит задуматься о вечных вопросах жизни, любви и ответственности.

Режиссер
Вячеслав Долгачев
В ролях
Анастасия Безбородова
Алексей Красовский
Алексей Красовский
Евгений Рубин
Ирина Мануйлова
Екатерина Демидова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
19:00 от 800 ₽

Фотографии

От первого лица От первого лица

В ближайшие дни

Вальс-Бостон
16+
Мюзикл
Вальс-Бостон
24 сентября в 19:00 Театр Эстрады
от 2000 ₽
Крабат — ученик колдуна
12+
Детский Кукольный
Крабат — ученик колдуна
6 сентября в 18:00 Московский театр кукол
от 800 ₽
Преступление и наказание
12+
Мюзикл
Преступление и наказание
18 ноября в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше