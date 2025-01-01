Новый взгляд на рождественское кино. Лекция в Санкт-Петербурге

В декабре мы все готовимся встречать важный и семейный праздник. Для многих новогодние и рождественские фильмы стали такой же доброй традицией, как оливье и шампанское. Но мир этого кино гораздо шире и интереснее, чем можно себе представить.

Лекция Алексея Хромова

На лекции «От „Одного дома“ до „Гарри Поттера“» кинокритик «Лайфхакера» Алексей Хромов расскажет о самых разных праздничных фильмах. Вы узнаете о зарождении рождественского кино и его великих классиках, которые должен увидеть каждый зритель.

Разнообразие жанров

На лекции речь пойдёт не только о романтических фильмах в красно-зелёной цветовой гамме, но и о хулиганских комедиях и добрых сказках. Алексей также затронет менее традиционные жанры — новогодние драмы и ужасы для тех, кто предпочитает более мрачное кино.

Приходите, чтобы расширить свой взгляд на праздничное кино и открыть для себя новые уголки этого жанра!