Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
От «Одного дома» до «Гарри Поттера»: каким было рождественское кино нашего детства, и что с ним происходит сейчас
Киноафиша От «Одного дома» до «Гарри Поттера»: каким было рождественское кино нашего детства, и что с ним происходит сейчас

От «Одного дома» до «Гарри Поттера»: каким было рождественское кино нашего детства, и что с ним происходит сейчас

0+
Возраст 0+

О выставке

Новый взгляд на рождественское кино. Лекция в Санкт-Петербурге

В декабре мы все готовимся встречать важный и семейный праздник. Для многих новогодние и рождественские фильмы стали такой же доброй традицией, как оливье и шампанское. Но мир этого кино гораздо шире и интереснее, чем можно себе представить.

Лекция Алексея Хромова

На лекции «От „Одного дома“ до „Гарри Поттера“» кинокритик «Лайфхакера» Алексей Хромов расскажет о самых разных праздничных фильмах. Вы узнаете о зарождении рождественского кино и его великих классиках, которые должен увидеть каждый зритель.

Разнообразие жанров

На лекции речь пойдёт не только о романтических фильмах в красно-зелёной цветовой гамме, но и о хулиганских комедиях и добрых сказках. Алексей также затронет менее традиционные жанры — новогодние драмы и ужасы для тех, кто предпочитает более мрачное кино.

Приходите, чтобы расширить свой взгляд на праздничное кино и открыть для себя новые уголки этого жанра!

Купить билет на выставка От «Одного дома» до «Гарри Поттера»: каким было рождественское кино нашего детства, и что с ним происходит сейчас

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
16:00
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
от 525 ₽

В ближайшие дни

Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
6+
Интерактивный Видео Исторические выставки Скульптура Инсталляция Объект Экскурсия Современное искусство
Музей йоги: аудиовизуальное путешествие через века
28 января в 12:00 Музей йоги Sanskar
от 400 ₽
VR Gallery
16+
Интерактивный Новые медиа Современное искусство
VR Gallery
29 января в 16:00 Музей Artdynamics
от 950 ₽
Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Роспись новогодней матрёшки с чаепитием»
23 декабря в 19:00 Музей «Изба-забава»
от 500 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше