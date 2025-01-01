Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
От Москвы до Нью-Йорка. Музыкальное путешествие
Билеты от 800₽
Киноафиша От Москвы до Нью-Йорка. Музыкальное путешествие

От Москвы до Нью-Йорка. Музыкальное путешествие

12+
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Уникальное музыкальное путешествие с PartyФон

Приглашаем вас на захватывающее музыкальное шоу, которое перенесет вас в мир золотых хитов и искренних эмоций. Первый отделение обещает погрузить зрителей в атмосферу советской эстрады, где прозвучат бессмертные песни от легендарного Леонида Утёсова до нежных мелодий Анны Герман. Это время, наполненное ностальгией, артистизмом и истинным очарованием!

Эпоха 1940–1970-х годов

Зрители почувствуют дух эпохи, когда каждая нота вызывала трепет, а каждый текст — эмоции. В этом отделении вы сможете насладиться самыми яркими хитами, которые не потеряли своей актуальности и до сих пор остаются в сердцах множества людей.

Путешествие в мир джаза

После этого вам предложат уникальную возможность побывать за океаном, окунувшись в удивительный мир джаза, блюза и фанка. На сцене вновь оживут великие имена, такие как Элла Фицджеральд, а также яркие образы Голливуда и Нью-Йорка. Искрящиеся джазовые импровизации создадут атмосферу, пронизанную свободой и креативностью.

Две страны, два времени, два настроения

Эта музыкальная программа позволяет увидеть, как две культуры пересекаются в одном концерте, создавая уникальную палитру эмоций. Откройте для себя яркую сторону музыки, которая объединяет время и пространство!

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события и пережить волшебные моменты вместе с PartyФон!

Купить билет на концерт От Москвы до Нью-Йорка. Музыкальное путешествие

Помощь с билетами
Сентябрь
18 сентября четверг
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 800 ₽

В ближайшие дни

Вечер при свечах. Стеклянная арфа и орган
6+
Классическая музыка
Вечер при свечах. Стеклянная арфа и орган
12 октября в 15:00 Музей Пушкина
от 2400 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
13 ноября в 19:30 StandUp & Action
от 890 ₽
Alizbar & Ann’Sannat
12+
Балканская музыка
Alizbar & Ann’Sannat
17 октября в 19:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше