Лекция о танцевальном искусстве в Третьем месте

В уникальной лекции «От модерна к постмодерну» будет рассмотрен переходный период в танцевальном искусстве, когда привычные художественные формы начали разрушаться. Вам представится уникальная возможность узнать, как изменился танец, и кто сыграл ключевые роли в этом процессе.

Кто повлиял на развитие танцевального языка?

Среди ключевых фигур лекции — Элвин Николаи, Мерс Каннингем и Анна Халприн. Каждый из этих мастеров внёс свой вклад в перфомативное искусство, сломав старые рамки и открыв новые горизонты для будущих поколений танцоров и хореографов.

Что ожидать от лекции?

На мероприятии будут представлены ключевые концепции и техники, которые стали основой для новой эпохи в танцевальном искусстве. Вы узнаете о том, как танцоры экспериментировали с формами и движениями, чтобы протолкнуть танец в новое русло.

Лекция будет полезна как профессиональным танцорам и художникам, так и любителям هنر, желающим глубже понять эволюцию танца в 20-21 веках.

Не упустите шанс посетить это вдохновляющее событие и открыть для себя новые горизонты современного танцевального искусства!